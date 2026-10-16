Les gasolineres, davant del repte del canvi elèctric

La seu de Circutor a Viladecavalls ha acollit aquest dijous la jornada “El repte d’impulsar la infraestructura de recàrrega a les estacions de servei existents”, una trobada que ha reunit prop d’un centenar de professionals del sector per analitzar els desafiaments de l’electrificació d’aquests establiments. La normativa, les solucions de recàrrega, els sistemes d’emmagatzematge energètic i les oportunitats de negoci han centrat una sessió que també ha abordat experiències reals.
Marc Pérez, director general de Circutor, ha donat la benvinguda als assistents i ha definit l’electrificació com “una oportunitat de futur, sobretot a llarg termini”. En la mateixa línia, Ramón Puigfel, president de l’Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona (APES BCN), ha dit que la transició energètica representa “el repte més important que hem viscut fins avui” i va defensar la necessitat d’estar a l’avantguarda.
Un dels eixos de la jornada ha estat l’estat actual de l’electrificació de les estacions de servei a Catalunya. Pau de la Cuesta, cap del Servei d’Hidrocarburs i Bioenergia, ha assegurat que “el canvi és imparable” i que “el vehicle acabarà sent elèctric per imperatiu mediambiental”. També ha assenyalat que el repte consisteix a “disminuir els temps de recàrrega i augmentar la simultaneïtat en un mateix espai”.
De la Cuesta defensa un canvi de model per als operadors: “Hem de passar de ser gasolineres que venen carburants a ser proveïdors d’energia per a la mobilitat i, a més, tenir disponibilitat de serveis”. Per la seva banda, María Aurora Fernández López, cap d’Inspecció d’Instal·lacions d’Hidrocarburs i Bioenergia, ha repassat la normativa aplicable i el cens d’estacions, i ha advertit que “començarien a sancionar a les que no estiguin censades” i a “aquelles que no disposin de punts de recàrrega”.
La sessió també ha servit per presentar solucions tecnològiques. Armand Garray, director tècnic d’H2PLT, ha exposat un projecte que exemplifica com diversificar els serveis d’una estació. Alejandro Valdovinos, director de Prescripció i Relacions Institucionals de Circutor, ha presentat ECOASIS, un concepte de centre de recàrrega autosuficient. La jornada ha acabat amb una taula rodona sobre les oportunitats i les dificultats que afronten els operadors per electrificar les instal·lacions existents.