Rellotges intel·ligents alimentats amb calor corporal?

Arribarà un dia en què no caldrà que carreguem el rellotge intel·ligent endollant-lo al corrent sinó que s’alimentarà amb la mateixa calor corporal? Des de l’empresa terrassenca AEInnova estan convençuts que sí.

La companyia egarenca, que treballa per transformar les indústries que necessiten molta energia en més digitals i sostenibles, està immersa en el projecte europeu OxyBatt, finançat per Eurostars i les agències d’innovació d’Espanya (CDTI), Dinamarca i els Països Baixos. El seu objectiu és desenvolupar les primeres cel·les termoelèctriques flexibles del món, capaces de convertir calor en electricitat fins i tot en superfícies corbes o complexes, com ara equips industrials.

Des de l’empresa terrassenca expliquen que inicialment, aquestes cel·les es destinaran a alimentar sensors industrials per detectar fuites energètiques en purgadors de vapor, una aplicació clau en sectors com la siderúrgia, la petroquímica o l’alimentació, on les pèrdues de vapor impliquen un enorme cost energètic i mediambiental.

Recuperadors de calor corporals

Però aquest és només el començament. “Aquest avenç tecnològic obre la porta a una nova generació de recuperadors de calor corporals capaços d’adaptar-se a la pell humana. Això permetrà alimentar dispositius ‘wearables’ com rellotges intel·ligents, sensors mèdics, marcapassos o monitors de salut, utilitzant només la calor del cos humà. Així doncs, podríem viure en un futur pròxim on ja no caldrà carregar els nostres ‘wearables’ amb bateries externes: nosaltres mateixos serem la font d’energia”, indiquen.

Un dels trets destacables d’aquest consorci, que ha celebrat recentment una sessió de seguiment als Països Baixos, és que hi participen tres “spin-off” o empreses derivades, és a dir, empreses sorgides de l’àmbit universitari o d’un centre de recerca, creada amb l’objectiu de transferir al mercat els resultats de projectes científics amb alt potencial d’impacte. En aquest cas es tracta d'AEInnova, que va sorgir del departament de microelectrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i està especialitzada en sensors industrials autoalimentats amb calor per a manteniment predictiu i eficiència energètica; Flexiramics, sorgida del MESA+ Institute a la Universitat de Twente (Països Baixos), que desenvolupa ceràmiques flexibles revolucionàries per a aplicacions electròniques; i TEGnology APS, empresa derivada de la Universitat d’Aarhus (Dinamarca), centrada en la fabricació de materials termoelèctrics avançats i sostenibles.

“Aquest tipus de col·laboració demostra el poder transformador de les ‘spin-offs’: tecnologia de frontera portada al mercat per resoldre problemes reals. Sense el suport acadèmic, la innovació disruptiva difícilment naixeria. Sense l’impuls empresarial, mai arribaria al mercat”, defensen des d’AEInnova.