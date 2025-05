Seguiran les sinergies positives entre els EUA i Europa?

Els mercats estan responent a les mesures negociadores del president dels EUA de forma diferencial entre les regions mundials. Així, mentre Europa està de nou a màxims històrics, als EUA hi ha hagut correccions, però ja han tornat a recuperar-se, estant prop del 5% dels últims màxims. De la mateixa manera, els països asiàtics tenen també diferents comportaments en funció de la regió. Així, mentre al Japó i l’Índia segueixen en augments prop dels màxims, a la Xina comença una certa recuperació.

Aquest comportament sembla que pugui haver-se produït per la migració de capital des de renda variable dels EUA cap a la renda variable d’Europa, Japó i l’Índia. Tot i això, no vol dir que siguin vasos comunicants, ja que les borses no sumen zero globalment, sinó que sembla que els inversors han mantingut la mateixa proporció a risc, i no està entrant més capital a la renda variable perquè la situació de volatilitat actual els està fent ser molt prudents.

Malgrat el que s’esperava inicialment, l’aplicació d’aranzels, el primer que ha suposat, és el doble d’ingressos per aranzels que tenien els EUA el mes passat, però l’esperada influència sobre l’increment de la inflació de moment no s’ha produït, o sigui, que no hi ha hagut repercussió en els increments de preus al client final. Aquesta situació, però, és transitòria i, crec que ja ho va dir la Reserva Federal, ha estat per la compra massiva d’estocs prèvia a l’aplicació d’aquests, i a la baixada del preu del petroli.

També pensem que les borses, que han anat creixent diferencialment respecte als EUA, seguiran molt de temps així, sense que els EUA també entrin en aquesta senda positiva, que és el que ha succeït històricament. Per tant, perquè els països fins ara aliats dels EUA vagin bé, necessiten que també vagin bé les borses dels EUA. Sempre condicionats per l’evolució de les negociacions aranzelàries pendents, fet que està imprimint una forta volatilitat a tots els mercats. La veritat és que aquestes negociacions acabaran quan per als EUA millori la seva recaptació aranzelària en tots els fronts, i també s’aconsegueixi una rebaixa del deute global dels EUA.