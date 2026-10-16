Superservis renova l’històric supermercat Talló: "Volem preservar aquesta essència de comerç proper i de confiança"

La cadena familiar Superservis ha completat la reforma integral del supermercat situat a la plaça del Triomf, 22, un establiment amb més de 65 anys de trajectòria comercial que forma part de la companyia des de juny del 2025. La renovació, que consolida la nova etapa iniciada després del relleu del supermercat Talló, combina la continuïtat d’un comerç històric de barri amb el model actual de Superservis, basat en “la proximitat, el servei personalitzat, el producte fresc de qualitat i una experiència de compra cuidada”.
La reforma ha permès actualitzar completament la imatge del local i donar més protagonisme a les seccions de fresc, al taulell tradicional, a l’elaboració pròpia i a una oferta àmplia de productes per a la compra quotidiana. L’objectiu és “mantenir el tracte proper i de confiança que ha caracteritzat sempre l’establiment i, al mateix temps, adaptar-lo a les noves necessitats dels clients”. Així doncs, la companyia aposta per “una experiència de compra més actual i còmoda”, sense renunciar als elements que han definit el negoci durant dècades: “Amb aquesta reforma hem volgut actualitzar completament l’establiment sense perdre allò que l’ha fet formar part del barri durant més de 65 anys. El nostre objectiu és preservar aquesta essència de comerç proper i de confiança i, alhora, incorporar-hi el model Superservis”. El supermercat també disposa de pàrquing gratuït per als clients.
La incorporació del supermercat Talló a Superservis es va produir arran de la jubilació dels seus propietaris, la família Talló, que havia gestionat l’establiment durant dècades. El relleu es va fer efectiu el juny del 2025. En el comunicat adreçat als clients per anunciar el canvi, la família resumia la transició amb el missatge “us deixem en bones mans”. El supermercat es troba a la plaça del Triomf, en un entorn comercial consolidat del nord de Terrassa i ben connectat amb l’eix de Matadepera. La ubicació li permet donar servei tant als veïns de la zona com als clients que es desplacen habitualment per aquest sector de la ciutat.
Tradició i servei
Superservis és una empresa familiar dedicada al comerç d’alimentació des del 1945. Al llarg de més de vuit dècades, la companyia ha mantingut “una vocació de proximitat i servei, amb un model de supermercat que posa en valor el tracte personal, el producte fresc de qualitat, el taulell tradicional, la varietat d’assortiment i una bona relació qualitat-preu”. La reforma del supermercat Talló s’emmarca en aquesta aposta per combinar la tradició comercial amb una oferta adaptada als hàbits de compra actuals.