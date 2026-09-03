Telstar desenvolupa un nou mètode sostenible per descontaminar superfícies

L’empresa terrassenca Telstar, part del grup alemany Syntegon, avança en el desenvolupament de solucions més eficients i sostenibles per als processos de descontaminació. En col·laboració amb el Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona (CERTA-UAB), ha desenvolupat un nou mètode automatitzat per a la descontaminació química de superfícies mitjançant peròxid d’hidrogen. La tecnologia està pensada per a aplicacions en els sectors farmacèutic i alimentari.
El projecte desenvolupat per la companyia terrassenca, especialitzada en el desenvolupament de solucions globals d’enginyeria, equips de procés i serveis de consultoria per al mercat de les ciències de la vida, i el centre de recerca ha permès estudiar com influeixen en l’eficàcia del procés factors com els microorganismes, els materials, les condicions ambientals i la formulació del peròxid d’hidrogen. També s’han desenvolupat models de letalitat microbiana i s’ha validat un prototip a escala pilot.
L’objectiu és, expliquen des de l’empresa amb oficines a Can Petit, aconseguir processos de descontaminació més eficaços, repetibles i segurs, alhora que es redueix l’impacte ambiental. El projecte s’ha desenvolupat entre el juny del 2023 i el juny del 2026, amb un pressupost de 312.095,07 euros i una subvenció de 79.206,03 euros amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.