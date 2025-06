Terrassa concentra el 18,7% de les indústries del Vallès Occidental

Terrassa és el municipi vallesà que acull un nombre més elevat d’empreses industrials en nombres absoluts. La nostra ciutat compta amb 670 companyies d’aquest sector, un 18,7% de les 3.575 indústries amb presència al Vallès Occidental.

No obstant això, hi ha molts altres municipis vallesans en què el pes de la indústria sobre el total del teixit productiu és major que a Terrassa, destacant, sobretot, Polinyà (36,5%), Sentmenat (31,7%) i Sant Llorenç Savall (30%). A la nostra ciutat el pes de la indústria és d’un 12,3%, tenint en compte que la ciutat acull 5.455 empreses, de les quals 670 són industrials.

Així es desprèn del nou “Flaix de la indústria”, un informe elaborat per l’Observatori del Vallès Occidental amb dades corresponents al 2024 i que va ser presentat ahir. Segons recull l’estudi, aquest sector suposa el 14,1% del valor afegit brut a Terrassa, un pes inferior al que té al conjunt del Vallès Occidental (24,4%).

El Flaix assenyala també que el sector industrial va guanyar set empreses a Terrassa l’any 2024, amb un augment interanual d’un 1,1%. En la comparativa amb l’any 2019, el balanç, en canvi, és negatiu: la ciutat ha perdut 121 indústries, havent registrat una davallada d’un 15,3%. Respecte del 2018, el descens és encara més gran: el nombre d’empreses industrials s’ha reduït en 424 (-38,8%).

La mida de les empreses d’aquest sector a Terrassa supera la general. Les firmes ubicades a Terrassa tenen 14,1 treballadors de mitjana mentre que a les indústries egaranques la xifra arriba a 15,7 persones.

Tant en un cas, com en l’altre, la dimensió empresarial a Terrassa queda per sota de la comarcal. La raó és que a les empreses del Vallès Occidental hi treballen, de mitjana, 14,6 persones i a les indústries, 22,1.

Més d’11.600 llocs de treball

Pel que fa a l’ocupació, a la indústria terrassenca hi treballaven el 2024 un total d’11.680 persones, 135 menys (-0,01%) que l’any anterior però 145 més que el 2019 (+1,3%). Ara bé, en comparativa amb el 2008 s’han destruït 1.664 llocs de treball (-12,5%).

Els 11.680 llocs de treball a la indústria terrassenca suposen el 13% de tots els llocs de treball a la ciutat (90.060) i el 13,9% de les feines de tota la indústria del Vallès Occidental.

Segons les dades disponibles d’Idescat, un 6% de l’ocupació de Terrassa (5.435 llocs de treball) es concentra en activitats d’alt contingut tecnològic, principalment (2,4%; 2.195 llocs) en la indústria tecnològica de nivell mitjà-alt. Al Vallès Occidental, el percentatge és del 10,6%, amb 45.260 feines. D’entre els cinc grans municipis de la comarca, Sant Cugat del Vallès destaca com el principal pol d’ocupació en aquest tipus d’activitats, amb un 21,2% del total comarcal. Per darrere se situen Rubí (12,3%), Terrassa (12%), Cerdanyola del Vallès (9,8%) i Sabadell (6%).

D'acord amb l'estudi, Terrassa disposa de 251,3 hectàrees de sòl industrial, un 10,8% de tot el sòl industrial del Vallès Occidental. A la ciutat hi ha 16 polígons d’activitat econòmica dels 130 de la comarca.

Nova comissió d’impuls i seguiment

La sessió de constitució de la comissió d’impuls i seguiment d’indústria del Consell Comarcal del Vallès Occidental

CCVOC

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha constituït aquest dimecres una nova Comissió d’impuls i seguiment d’indústria comarcal per avançar en la nova estratègia que es preveu aprovar aquest mes de juliol. La comissió està formada per representants dels ajuntaments i de les entitats socioeconòmiques de la comarca i presidida pel conseller comarcal d’Impuls econòmic, Javier Garcia. A la sessió d’aquest dimecres hi ha participat el director general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Xavier Roca, amb qui els allí presents van compartir “la necessitat d’establir línies de col·laboració més fermes amb el territori”.