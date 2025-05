Vytrus Biotech rep una valoració de 34 milions d'euros

Vytrus Biotech, companyia terrassenca especialitzada en ingredients actius derivats de cèl·lules mare vegetals per a la indústria cosmètica, ha estat valorada pel seu assessor registrat, GVC Gaesco Valores, en 34 milions d'euros. Els analistes veuen un potencial alcista del +50% en la biotecnològica de Terrassa i eleven el seu preu objectiu dels 3,10 euros per acció de cotització actual (dades del passat 22 de maig) a 4,65 euros per acció el desembre del 2025.

Des de GVC Gaesco Valores recorden que Vytrus Biotech va llançar el seu pla estratègic 2024-2027 amb l'objectiu d'aconseguir unes vendes de 12 milions d'euros i un ebitda de 5 milions el 2027. Aquest pla es basava en tres eixos principals d'actuació: creixement orgànic, aliances i creixement inorgànic, per convertir-se en una empresa multitecnològica i amb unes relacions amb els clients més estretes. "Un any després l'objectiu de vendes per al 2027 dels productes basats en la seva tecnologia tradicional quasi que s'arribarà a complir el 2025, quedant pendent encara el creixement inorgànic", assenyalen els analistes, que amb l'"excel·lent" desenvolupament del 2024 i el primer trimestre del 2025 han revisat les seves estimacions a l'alça i, en conseqüència, el preu objectiu de desembre del 2025 fins als 4,65 euros, mantenint la recomanació de comprar.

Els experts en serveis d’inversió expliquen que de mitjana per al període 2024-2026 han revisat un +16% les vendes, un +26% l'ebitda, un +34% l'ebit i un +39% el benefici net. "Amb aquest acompliment, Vytrus ha recuperat l'any perdut el 2023. Per al 2025, esperem un benefici net d'1,9 milions d'euros (+85%) amb un risc de revisió alcista si es manté el creixement de vendes del 73% del primer trimestre del 2025, ja que hem estimat un +40% per al conjunt de l'exercici. Amb les nostres xifres, l'objectiu per al 2027 del negoci existent es podria aconseguir entre el 2025 i el 2027 i sobrepassar-lo en més d'un 40% el 2027", diuen.