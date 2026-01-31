Ahir i avui de la Mitja Marató: Una mirada a la vuitena edició

L’any 2007, la Mitja Marató de Terrassa tenia una fisonomia ben diferent de l’actual. La sortida i l’arribada estaven situades al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada del Pla de la Font de l’Apotecari, un punt neuràlgic que durant anys va ser el centre de la prova, abans del trasllat al parc dels Catalans. Aquella vuitena edició va coronar com a vencedor Roger Roca, que es va imposar amb un temps d’1.05’12”. En categoria femenina, el triomf va ser per a Sandra Ruales, atleta equatoriana olímpica a Atenes 2004 i Pequín 2008, amb un registre d’1.16’15”. La cursa ja tenia fama de dura i, en general, els temps eren més alts que els actuals. Avui, després d’intentar suavitzar el recorregut, s’encadenen quatre edicions consecutives per sota d’1.04’, i les dues darreres per sota d’1,03’. L’any 2007 no era habitual veure atletes africans lluitant per la victòria. Aquell any, a més, la Cursa Santi Centelles encara feia els seus primers passos, celebrant la seva tercera edició.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tSortida de la Mitja Marató de Terrassa del 2025º\r\n\tLluís Clotet\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n