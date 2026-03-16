Els Caus del Guitard ragen per segon any consecutiu

Els Caus del Guitard, al parc natural de Sant Llorenç del Munt, tornen a estar actius per segon any consecutiu. Ha estat l’exllibreter muntanyenc aficionat, Narcís Serrat, qui ho ha detectat aquest matí per primera vegada: “Vaig seguint dia a dia la Barboleta, la Saiola, la riera de Rellinars... Les vaig controlant, i calculava que els Caus havien de rajar tard o d’hora. S’han endarrerit un pèl, perquè pensàvem que arribaria la setmana passada, però ja els tenim aquí brollant”. L’any passat van tornar a rajar, trencant la ratxa de cinc anys sense que hi caigués aigua.
I és que aquesta font natural és especial, perquè només raja en episodis i estacions de molta pluja. Enguany, hem viscut l’hivern amb més pluja de la darrera meitat de segle, amb més de 300 litres que han caigut a la ciutat en poc menys de tres mesos. Una casuística que permet aflorar aquest fenomen natural, ja que normalment precisa d’uns 200 litres caiguts en períodes propers a un mes.
Aquestes pluges han aconseguit omplir els aqüífers al torrent de la Xoriguera, obrint pas a l’espectacular cascada d’aigua que posteriorment acaba al Llobregat. Normalment, el fenomen dura entre un i dos mesos, encara que algun any ha estat més de tres o quatre mesos rajant aigua. “Hi ha anys que ha estat caient aigua durant 52 dies seguits, d’altres durant més de 100... Tot va en funció de la pluja. Si ara cauen entre 50 i 100 litres més, sí que es poden desbordar”, avança Serrat.