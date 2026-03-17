Operatiu contra la pesta porcina africana: "No ho arreglarem en quatre dies"

El Govern ha anunciat aquest dimarts un reforç de l’operatiu contra la pesta porcina africana per accelerar la fase d’erradicació del brot a l’àrea metropolitana de Barcelona, que suposa una inversió de 5 milions d'euros. Des del Centre de Comandament Avançat de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, han dit que el dispositiu sumarà 15 nous agents rurals especialitzats en captures, 17 efectius més vinculats a la unitat de drons i 132 membres d’ADF. Han defensat que la malaltia està continguda, però han avisat que el procés serà llarg. “No ho arreglarem en quatre dies”, ha afirmat Ordeig, que ha demanat “confiança, paciència” i respecte pels tancaments.
Parlon ha situat en 113 dies el temps de treball continuat del dispositiu i ha assegurat que fins ara s’han mobilitzat 550 agents rurals en diferents torns. També ha detallat que en aquest període s’han capturat 1.189 senglars, s’han recollit 1.986 mostres i s’han detectat 227 positius. Segons ha remarcat, la primera fase ha servit per contenir la malaltia i evitar que el virus sortís de la zona afectada.
La consellera ha assenyalat que l’operatiu s’ha desplegat en un entorn d’alta complexitat, ja que la zona de restricció afecta 18 municipis densament poblats. En aquest sentit, ha indicat que durant aquests mesos s’han instal·lat 200 elements operatius i 16 barreres físiques amb passos de fauna i ponts per frenar la dispersió dels animals. “Ara ja tenim l’autorització per fer aquesta erradicació de manera contundent”, ha afirmat.
Per la seva banda, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha defensat que s’ha aconseguit el “blindatge” de la zona zero i la contenció del brot, i ha explicat que ara l’objectiu és reduir al màxim la presència de senglars dins l’àrea d’alt risc. Segons ha dit, aquesta nova fase es fa amb captures selectives, trampes, aguaits, tiradors, gossos de rastreig, drons i punts de desinfecció. Ordeig ha precisat que aquest mateix dimarts s’han activat 100 aguaits amb caçadors.
"No serà ràpid"
Tot i això, el conseller ha insistit que el procés no serà ràpid. “No serà ràpid, no hi ha cap país que hagi estat menys d’un any a trobar l’últim cadàver de PPA”, ha advertit. Per això, ha reclamat “confiança, paciència, deixar treballar i discreció” per facilitar la feina dels equips tècnics i científics. Més endavant, ha reblat aquesta idea assegurant que “no ho arreglarem en quatre dies”.
Ordeig també ha remarcat que el cas català és especialment complex perquè afecta una àrea metropolitana molt poblada i ha afirmat que no és comparable a la majoria de precedents europeus. En aquest context, ha reivindicat la dimensió del dispositiu desplegat i ha afirmat que “mai hi havia hagut un desplegament de mitjans tan gran com aquest en tota la història de la Generalitat de Catalunya per sanitat animal”.
La consellera Parlon ha fet una crida a la “complicitat” ciutadana i ha insistit que el compliment dels tancaments és clau perquè l’estratègia funcioni. Ha recordat que cal trucar al 112 si es detecta un senglar mort o malalt, no alimentar aquests animals i tancar bé els contenidors, sobretot a les urbanitzacions. També ha advertit que el Govern no descarta sancions si es detecten incompliments reiterats dels tancaments o actes vandàlics contra les infraestructures de contenció.
En paral·lel, el dispositiu de seguretat es manté amb un desplegament diari d’uns 149 efectius entre Mossos d’Esquadra, policies locals i altres cossos de suport, especialment per controlar els accessos a les zones restringides. El Govern ha valorat positivament el comportament ciutadà durant el primer cap de setmana amb restriccions a Collserola, però ha insistit que les properes setmanes seran determinants per comprovar si el reforç de recursos permet accelerar l’erradicació del brot.