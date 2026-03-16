Set medalles més per al CN Terrassa al Campionat d'Espanya Open de Sabadell

El CN Terrassa va completar una magnífica actuació en el Campionat d'Espanya Open absolut de natació que va finalitzar diumenge a la piscina de Can Llong de Sabadell. A les vuit medalles assolides entre dimecres i divendres, els nedadors locals n'hi van afegir set més (tres ors, dues plates i dos bronzes), totalitzant un botí de 15 medalles per a l'equip que entrena Raúl Navalón en aquesta primera gran prova en piscina llarga de la temporada.
Luca Hoek es va proclamar campió d'Espanya dels 100 i els 200 lliure. En els 100 va signar un temps de 48"20, establint un nou rècord del campionat i una millor marca estatal. La segona posició va ser per al seu company d'equip Miguel Pérez-Godoy, amb 48"55. En els 200 lliure, Hoek també es va imposar amb un temps d'1'47"59, millor marca estatal. César Castro va ser cinquè amb 1'48"90.
La tercera medalla d'or del cap de setmana va arribar en la darrera prova, el relleu masculí dels 4x100 estils. L'equip format per Hugo González, Víctor de Pablo, Isak Fernández i Luca Hoek es va imposar amb un temps de 3'38"49, signant un nou rècord d'Espanya de clubs i també el rècord del campionat.
Hugo González va tornar a brillar en els 100 metres esquena. Va acabar segon amb un temps de 54"16. Va afegir-hi un bronze en els 200 estils, amb 2'00"92, en una prova en la que Héctor Morales va acabar quart amb 2'02"18.
En els 200 papallona, Isak Fernández es va penjar el bronze amb 1'58"36. Pedro Ruano va ser sisè amb 2'02"05.
Categoria femenina
En categoria femenina, Estela Llum Tonrath va ser quarta en els 100 esquena amb un temps d'1'01"53, mentre que en els 200 estils v acabar setena amb 2'17"83. Alba Herrero va acabar setena en els 100 lliure amb 56"58. En els 200 lliure, Herrero va ser setena amb 2'01"94, seguida de Paula Juste amb 2'02"21.
En el relleu femení dels 4x100 estils, Tonrath, Lardeur, Juste i Herrero van acabar sisenes amb un registre de 4'19"33.