El servei de Consum de Terrassa tanca l'any 2025 amb més de 6.000 casos atesos

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) i la Junta Arbitral de Consum (JAC) han fet balanç de la seva activitat durant l’exercici 2025, un any marcat per la davallada de consultes generals però per un increment significatiu en la formalització de queixes i denúncies. En total, el servei ha gestionat 6.290 casos, una xifra que demostra la importància d’aquest recurs municipal de proximitat a l’hora de garantir els drets de la ciutadania davant de conflictes comercials o de serveis.
Davallada de les consultes i repunt de les denúncies formals
L’any 2025 s’ha tancat amb 5.059 consultes a l’OMIC, dada que representa un descens del 15 % respecte a les 5.838 atencions que es van registrar l’any anterior. Tot i aquesta tendència a la baixa en les peticions d’informació, les queixes i denúncies formals han experimentat un creixement del 12 %, situant-se en les 129 davant de les 113 del 2024. Pel que fa a la resolució de conflictes per la via de l'arbitratge, la Junta Arbitral de Consum ha rebut 1.231 sol·licituds, un volum que ha derivat en 842 mediacions i 35 arbitratges definitius. Cal destacar que, tot i que el nombre total de mediacions ha baixat, els arbitratges —el pas final quan no hi ha acord previ— han pujat un 37 %.
Canvi de tendència en els sectors que generen més conflictes
L’anàlisi per matèries mostra un canvi de paradigma en les preocupacions dels consumidors terrassencs. Durant l’any passat es va viure una treva notable en l’àmbit bancari, que ha passat de les 1.192 consultes el 2024 a les 278 el 2025.
Segons expliquen des del servei, aquesta reducció de gairebé un miler de casos es deu principalment al fet que el gruix de les reclamacions per les despeses dels préstecs hipotecaris ja es va tramitar durant l’any anterior. També han anat a la baixa les incidències amb les companyies de telecomunicacions (514 casos) i les comercialitzadores de gas, llum i aigua, que tot i així encara sumen 1.093 atencions anuals.
Els serveis a la llar i les assegurances guanyen protagonisme
En la cara oposada de la moneda, el balanç del 2025 posa el focus en el creixement de les incidències vinculades als serveis professionals a la llar, que han arribat a les 604 consultes, i al sector de les assegurances, amb 466 casos gestionats.
Aquestes dades s’han donat a conèixer coincidint amb la celebració de la Setmana del Consum, un marc que la regidora de Consum, Montserrat Caupena, ha aprofitat per recordar que "parlar de consum responsable vol dir conèixer els drets, però també els deures, i disposar d’eines que ajudin a prendre decisions més informades". L’objectiu del consistori és que el Servei de Consum continuï sent una eina clau per oferir informació clara i accessible a tota la ciutat.
Setmana del consum: del 16 al 23 de març
Entre les activitats previstes, del 16 al 20 de març el programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM) organitzarà un concurs diari sobre temes d’actualitat vinculats al consum, amb obsequis cedits per establiments associats a Comerç Terrassa Centre. El concurs es realitzarà cada dia a les 10.15 hores i la seva dinàmica es donarà a conèixer a través del mateix programa.
El dijous 19 de març, a les 10.30 hores, l’Auditori de Terrassa acollirà la representació de l’obra teatral infantil "La botigueta", a càrrec de la companyia Tanaka Teatre. L'activitat s’adreça a estudiants de 3r i 4t de primària i té com a objectiu treballar, de manera pedagògica i participativa, conceptes bàsics relacionats amb el consum i els drets de les persones consumidores. Hi assistirà alumnat de les escoles Sagrat Cor, Goya i Maria Auxiliadora.
La programació es completarà el dilluns 23 de març amb la celebració de la 22a Gimcana del Consum, que tindrà lloc de 10 a 12 hores als comerços del centre de la ciutat i comptarà amb la participació de l'alumnat de 6è de primària de les escoles Les Arenes, Auró i Bisbat d’Ègara.
La cloenda de la Setmana del Consum tindrà lloc el mateix dia 23 a partir de les 12 hores, a la Torre del Palau, i inclourà el lliurament de premis de la gimcana i l'espectacle Disco Pinky.