Primers traços per definir els espais del museu d'art al Vapor Ros

L’Ajuntament i l’associació Arts Terrassa han mantingut una primera reunió dins el procés d’elaboració del pla d’usos per començar a definir com ha de ser el Museu d'Art Local al Vapor Ros. El projecte per ubicar el futur equipament comença a caminar i la trobada, que el tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona, ha confirmat aquest dilluns durant la comissió informativa de la seva àrea, ha servit per posar sobre la taula els primers esborranys del futur del recinte. Cardona va explicar davant la comissió que "s’està definint el pla d’usos i s’ha treballat amb ells" per posar en comú les primeres idees. El president d’Arts Terrassa, Domènec Ferran, descriu la sessió com una "primera presa de contacte amb la Comissió Tècnica i l’Ajuntament" amb la finalitat de conèixer en quin punt es troba el projecte i "poder avançar amb la idea del Museu d’Art Local".
L’associació, que reclamava des de fa temps un espai digne per a l’art terrassenc, ja va presentar un projecte que preveia que el museu havia de contemplar exposicions temporals, permanents, tallers i activitats, una proposta que va rebre el vistiplau del consistori. Des de l’entitat subratllen que el disseny final hauria de contemplar espais de creació per a artistes actuals, serveis, un magatzem visitable, àrees didàctiques i una zona de restaurant-cafeteria, amb l’objectiu que el futur equipament pugui complir els objectius plantejats inicialment. Tot i que els primers dibuixos ja recullen part d'aquestes intencions, Ferran aclareix que "ells han fet un plantejament que en alguns punts creiem que s’han de reajustar" i, per aquest motiu, les dues parts s'han emplaçat a fer una visita in situ per acabar de definir les necessitats d'espai.
L’obertura del recinte a la ciutat
Més enllà de les sales expositives, Domènec Ferran explica que els dibuixos mostrats afecten sobretot, de moment, els espais exteriors de l’interior del vapor, com ara els carrers interns i una placeta amb entrada pel carrer del Racó. L’objectiu del consistori és que el recinte, fins ara impermeable, s’obri a la ciutadania i que el mateix museu serveixi de nexe perquè "realment es produís aquesta relació entre el Vapor Gran al sud i l’espai del centre de la ciutat, del casc antic". Es tracta, segons Ferran, d’una "primera aproximació" perquè la gent de Terrassa "s’ho pugui anar fent seu", tot i que insisteix que encara cal concretar la lletra petita sobre "el tipus de col·leccions, quines sales s’han de fer o quants metres quadrats es necessiten" en futures reunions de la comissió de treball.
Projecte de futur
L’associació valora positivament que l’Ajuntament hagi pres el compromís amb el Museu d’Art Local. "Que hi hagi una voluntat i que això segueixi, per nosaltres ja és important", reconeix Domènec Ferran. L’entitat és conscient que el camí per recórrer és llarg, i per això el pròxim pas serà fer la visita al recinte per avaluar les superfícies sobre el terreny. "És una cosa de voluntats i intencions; sabem que això és un projecte a llarg futur, molt treball i una aportació econòmica important", conclou el president d’Arts Terrassa, remarcant que el projecte requerirà una inversió significativa per ser una realitat a mitjà o llarg termini.