Golejades del Vallès i l’Egara 1935 a la lliga de Divisió d'Honor "B"

La segona jornada de la fase pel títol de la Divisió d’Honor “B” masculina va oferir dues contundents victòries dels equips terrassencs. El Vallès va imposar-se sense massa problemes per 1 gol a 4 al camp del penúltim classificat, el Castelldefels, mentre que l’Egara 1935 va derrotar per 5 a 2 al Pla del Bon Aire a l’antepenúltim classificat, el Madrid las Rozas.
El duel disputat al Club Egara, el conjunt que prepara Albert Massaguer va resoldre el partit per la via ràpida. Al minut 22 ja guanyava per 5 a 0 i havia deixat l’encontre sentenciat. Joan Francesc Fernández va inaugurar el marcador al minut 5 en transformar un llançament de penal-córner. Al 12, Enric Morros va fer el segon gol i al 15 Fernández va anotar un tranquil·litzador 3 a 0. El domini dels amfitrions era incontestable, mentre que els madrilenys amb prou feines generaven perill davant la porteria de Ramon Sala.
Max Evans va anotar el quart gol al minut 21 i dos minuts més tard, un penal-córner transformat per Pere Román va significar el 5 a 0. Al tercer quart, els de Sebastián Baratta van millorar el seu joc, però no van aconseguir anotar. Al darrer període, els madrilenys van maquillar el resultat gràcies a dos gols de Gastón Fernández i José Rafael Gutiérrez de Calderón.
El Vallès, més líder
Per la seva banda, el Vallès Esportiu tampoc va tenir massa dificultats per sumar els tres punts a Castelldefels. Al minut 19, Bernat Roset va posar per davant els de Xavi Trenchs. Dos minuts després, Gerard Bercero va igualar per als del Baix Llobregat. El duel va continuar equilibrat fins al darrer període. Àlex Aymerich va tornar a posar l’Egara 1935 per davant en els primers segons. Quan faltaven sis minuts, Roset va fer l’1 a 3 i Pol Agell va anotar el quart gol als segons finals. El Vallès és líder amb 17 punts, dos més que el Sant Cugat.
A la fase de permanència, el Rimas va golejar per 5 a 1 l’Iluro i segueix líder, mentre que el Línia 22 va empatar a dos a Benalmádena i és tercer a quatre punts.
Vallès i Egara perden a la lliga femenina
En categoria femenina, Vallès i Egara van perdre en aquesta segona jornada. El Vallès va encaixar un gol al minut 57 i va caure per 2 a 3 al Josep Marquès davant del tercer, el Pozuelo, mentre que el Club Egara va ensopegar per 3 a 1 al camp del líder, el Valencia. El conjunt de Can Salas es manté quart amb 11 punts, un més que el Giner de los Ríos, que és cinquè, mentre que el Club Egara continua sisè amb vuit punts.