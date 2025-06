Álvaro Granados tanca una etapa amb l’Atlètic Barceloneta

El waterpolista terrassenc Álvaro Granados (26 anys) torna a fer les maletes. Després d’una temporada d’èxits a l’Atlètic Barceloneta, el club mariner ha anunciat la seva sortida i tot apunta que afrontarà nous reptes al Pro Recco italià, el gran referent del waterpolo europeu.

Fa tres temporades, l’egarenc va deixar l’Atlètic Barceloneta, club on ha fet carrera -hi va arribar al 2017- i on ha aconseguit la major part dels seus èxits, per marxar al Novi Beograd (Sèrbia), però l’any passat va tornar per signar una temporada més amb el conjunt barceloní.

Granados ha completat una campanya excel·lent amb l’Atlètic Barceloneta, guanyant fins a quatre títols: Lliga, Copa del Rei, Supercopa i Copa Catalunya. Malgrat que l’objectiu del club barceloní era aixecar el títol continental, cal destacar la medalla de bronze a la Champions League.

El de Terrassa ja va signar amb el conjunt italià l’estiu passat, però els problemes econòmics del Pro Recco va acabar frustrant l’operació. Ara, amb un nou projecte esportiu i després de guanyar l’Eurocup, l’equip vol tornar a conquerir la Champions i sembla que confiarà en Álvaro Granados com una de les peces clau del projecte.