La nova residència d'estudiants de Terrassa, amb 358 habitacions, obrirà al setembre

Terrassa ampliarà la seva capacitat d’allotjament per a estudiants a partir del setembre amb la posada en marxa de la nova residència Terrassa Can Telar, situada a l’antiga fàbrica AEG, a l’avinguda Jaume I, 60. L’equipament, de set plantes i amb capacitat per a 369 estudiants, suposa una important inversió en el sector de l'allotjament estudiantil i serà gestionat per Yugo, una de les principals cadenes internacionals especialitzades en aquest tipus de serveis.

Construïda per Acciona i recentment adquirida per la firma d’inversió Ardian i la plataforma Rockfield Real Estate per gairebé 36 milions d’euros, la residència disposa de 358 habitacions de diverses tipologies —incloent-ne d’adaptades per a persones amb mobilitat reduïda— i gairebé 3.000 metres quadrats d’instal·lacions comunes com ara sales d’estudi, piscina, gimnàs, aparcament per a bicicletes i zones verdes.

L’oferta, que ja ha obert el període de reserves, inclou estudis estàndard i superiors a partir de 700 euros mensuals. La tipologia més econòmica ja ha quedat esgotada. Aquesta serà la tercera residència universitària de Terrassa, que fins ara disposava de només 315 places per a una demanda estimada de més de 2.200 estudiants, segons dades aportades per Ardian. “L’actiu s’alinea plenament amb la nostra estratègia d’inversió, complint amb els més alts estàndards internacionals de qualitat i sostenibilitat”, ha destacat Edmund Eggins, director general de l’àrea immobiliària d’Ardian.

El projecte forma part d’un pla urbanístic més ampli de 60.000 m² a càrrec d’Acciona, que preveu, a més de la residència, la construcció de 572 habitatges (420 enllestits i 152 encara per construir) destinats al lloguer, espais verds, un carrer interior i 3.500 m² de locals comercials. Amb aquesta nova inversió, Terrassa es consolida com un pol universitari clau a Catalunya, amb encara molt camí per recórrer en allotjament assequible i modern per a estudiants.