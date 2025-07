Davallada de la selecció femenina davant d'Hongria

Derrota inapel·lable de la selecció espanyola femenina a les semifinals del Mundial de Singapur. Les de Jordi Valls han perdut clarament per 15 a 9 contra Hongria i s'hauran de conformar amb la disputa del partit per la medalla de bronze contra els Estats Units, aquest dimecres, a partir de les 11.30 hores. Espanya havia superat als Països Baixos als quarts de final, imposant-se per 15 a 13, després d'empatar a 11 gols i resoldre a la tanda de penals.

Només començar, la boia egarenca Paula Leitón ha marcat el primer gol del conjunt espanyol, però la reacció de les hongareses ha sigut fulminant i amb un parcial de 0 a 6 s'han situat amb un 1 a 6 en el lluminós. Les de Valls no han sabut aprofitar les seves accions de superioritat mentre que Hongria ho ha sabut fer a la perfecció. Elena Ruiz, abans d'acabar el primer quart, ha retallat distàncies.

En el segon quart, Paula Crespi ha obert un camí cap a l'esperança per al combinat femení, però ha durat ben poc i, de nou, la reacció de les seves rivals ha sigut imparable, amb un 0 a 4 que ha situat el 4 a 10 en el lluminós. Elena Ruiz ha escurçat la renda, però Hongria ha tornat a marcar i ha arribat al descans amb un 4 a 11 a favor seu.

En el tercer quart, les coses no han millorat per a la selecció espanyola. Hongria ha marcat primer i, tot i que Bea Ortiz ha replicat amb un gran gol, ha arribat un nou gol de les rivals, que ha suposat el 4 a 13. Un penal en contra ha significat el 14 a 4, però Paula Prats ha fet el 14 a 5, abans de la finalització del quart.

En el darrer període, les de Valls han guanyat per 1 a 3, però no els hi ha servit per a la remuntada. Bea Ortiz ha marcat, si bé Hongria ha replicat amb el 15 a 7. Elena Ruiz ha aconseguit una altra diana per al seu equip, poc després. Paula Camus ha assolit el 15 a 9 que seria el resultat definitiu.