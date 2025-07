Terrassa en alerta per intensitat de pluja: Protecció Civil activa el Pla INUNCAT

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla INUNCAT a causa de la previsió de pluges intenses aquest dimecres 23 i dijous 24 de juliol. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les precipitacions poden afectar amb força diversos punts del Vallès Occidental, inclosa la ciutat de Terrassa.

L’avís meteorològic indica que els xàfecs podran superar els 40 l/m² en només 30 minuts i podran anar acompanyats de tempestes, calamarsa o pedra petita. A més, en algunes zones del nord-est es podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Tot i que el dijous les pluges podrien continuar, es preveu que ho facin amb menor intensitat i probabilitat, afectant sobretot el litoral sud.

Els episodis de pluja podrien tenir un cert impacte en zones urbanes com Terrassa, especialment en punts baixos, rieres o zones amb clavegueram limitat. Protecció Civil ha fet una crida a la ciutadania a extremar les precaucions i evitar travessar zones inundades, tant a peu com amb vehicle, així com no aparcar en àrees susceptibles d’inundació.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) faran un seguiment actiu dels cabals i possibles increments dels rius i torrents, especialment en rius petits o rieres amb resposta ràpida a la pluja.

Des de Protecció Civil i l’Ajuntament es recomana seguir l’evolució del temps a través dels canals oficials i estar atents a les actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya i de @emergenciescat. També es recorda la importància de preparar-se amb antelació i actuar amb responsabilitat davant possibles episodis d’inundació.