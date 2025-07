La selecció masculina lluitarà per la medalla d'or

La selecció masculina s'ha classificat per a la final del Mundial de waterpolo de Singapur després de superar a Grècia a la tanda de penals. El conjunt de David Martín s'enfrontarà a la final amb el guanyador de l'altra semifinal, que sortirà de l'enfrontament entre els combinats de Sèrbia i Hongria.

El primer quart ha començat amb domini de la selecció espanyola, que s'ha situat amb un 2 a 0 a favor, amb els gols d'Alejandro Bustos i el terrassenc Bernat Sanahuja. Els grecs han retallat distàncies, però de nou ha marcat Sanahuja. Abans d'arribar a la conclusió d'aquest primer període, Grècia ha situat el 3 a 2 en el marcador. En el segon quart, i en els seus minuts inicials, hi ha hagut molt equilibri de forces i poc encert ofensiu.

Una agressió d'un jugador grec ha propiciat un penal que ha transformat l'altre egarenc del combinat espanyol, Álvaro Granados, i uns minuts de superioritat numèrica favorable als de Martín. Granados ha repetit per situar el 5 a 2 en el marcador i, després, Sanahuja ha incrementat la renda de la selecció masculina. Grècia, abans d'arribar al descans, ha marcat el 6 a 3.

En el tercer quart, les dues seleccions no han viscut els seus millors moments a la part atacant. Grècia ha escurçat diferències mentre que Espanya no ha pogut superar al porter rival. Una exclusió molt rigorosa de Granados, a més, ha deixat al conjunt de Martín sense un dels seus jugadors més efectius en la faceta golejadora. Amb 6 a 4 per al combinat masculí, ha començat el darrer període.

L'equip grec, amb un bon llançament, s'ha situat a només un gol de desavantatge respecte a Espanya, amb el 6 a 5. Els de Martín no han pogut evitar tres gols més de l'equip grec, cosa que ha suposat un parcial de 0 a 4 i l'empat a 6 gols en el marcador, a poc més de quatre minuts per a la conclusió de l'encontre. La manca de punteria dels jugadors espanyols ha continuat mentre que Grècia ha obtingut el 6 a 7. Felipe Perrone, poc abans d'acabar, ha llançat al pal i, a un segon per la botzina final, Albert Munárriz ha empatat a 7 gols.

La tanda de penals ha acabat decidint qui passava a la final. Els de Martín han guanyat per 4 a 2, gràcies als llançaments convertits per Perrone, Sanahuja, Munárriz i Larumbe i les dues aturades del porter Unai Aguirre.