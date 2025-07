La selecció femenina elimina als Països Baixos i passa a semifinals

La selecció femenina de waterpolo s'ha desfet de la dels Països Baixos a la tanda de penals en els quarts de final del Mundial que es disputa a Singapur i s'ha classificat per a les semifinals, on s'enfrontarà a Hongria. L'equip que prepara el tècnic terrassenc Jordi Valls ha superat per 15 a 13 a una selecció neerlandesa que ha lluitat fins al final.

Espanya ha començat amb força i ha marcat dos gols quan encara no s'havien jugat els primers dos minuts de partit. Al final del primer quart, les de Valls dominaven en el marcador per 3 a 1. En el segon, el combinat femení encara ha jugat amb més intensitat atacant i s'ha arribat al descans amb un 7 a 3 a favor seu.

Després del descans, les neerlandeses han reaccionat fins a situar un 10 a 8 a la conclusió del tercer quart. En el darrer, el conjunt dels Països Baixos no s'ha frenat i ha remuntat el resultat en contra fins a l'empat a 11 al final del partit. A la tanda de penals. Les de Valls han guanyat per 4 a 2. La portera Martina Terré ha aturat dos dels llançaments de les neerlandeses.