El Mercat de la Independència iniciarà la segona fase d’obres després de Nadal

L’Ajuntament ha presentat als paradistes la segona fase del projecte de millora del Mercat de la Independència, que estan actualment en fase de licitació i es preveu que comencin després de la campanya de Nadal amb un cost de 2.620.077,53 euros. Aquestes obres completaran la climatització de l’edifici i rehabilitar la façana exterior dels porticons.

El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Comerç, Xavier Cardona, acompanyat de la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, i de la regidora de Patrimoni i Obres Públiques, Montserrat Alba, s’ha reunit aquest dimarts al matí amb els paradistes del Mercat de la Independència per presentar-los la segona fase del projecte de millora i modernització del mercat municipal, finançat amb fons europeus Next Generation.

Les obres, organitzades en tres fases, s’han dissenyat tenint en compte les necessitats d’ús de l’edifici. "Des del primer moment vam escoltar els paradistes i, atenent les seves demandes, vam estructurar el projecte en tres grans lots per garantir la continuïtat de l’activitat al mercat. Mantenim un contacte constant amb el col·lectiu per informar-los de tots els avenços. També hem intentat ajustar el calendari per reduir les afectacions en períodes de màxima afluència", ha explicat Cardona.

Pel que fa a la segona fase, aprovada definitivament l'11 de juny, es completarà la climatització iniciada en la primera amb la instal·lació de finestres d’acer amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb càmera, que milloraran l’eficiència energètica evitant l’entrada d’aire exterior. També es rehabilitarà la façana exterior dels porticons.

La primera fase, realitzada entre juny de 2023 i juliol de 2024, va incloure la reparació de cobertes, la substitució de lluernes i la renovació de la xarxa de sanejament, amb un cost de 1.726.779,59 euros. Les actuacions van permetre millorar l’estanquitat, la il·luminació natural i les condicions tècniques de l’edifici, tot revalorant-ne els elements arquitectònics i patrimonials.

Una transformació física i digital

D’altra banda, el projecte de transformació i millora dels mercats municipals aprovat per a la subvenció dels fons europeus contempla actuacions en l’àmbit de la digitalització, actuacions relatives a la sostenibilitat i l’economia circular; campanyes d’impuls a la compra en línia als mercats municipals; així com altres accions de sensibilització i formació per als comerciants, entre d’altres.

Fins ara s’han instal·lat taquilles refrigerades, que van entrar en funcionament l’any passat; pantalles per a la comunicació digital entre paradistes i clientela; així com un sistema de control d’accessos amb comptador de fluxos que hauran de facilitar informació d’utilitat per conèixer millor els hàbits de consum de les persones visitants del mercat.