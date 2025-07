Comencen les obres de construcció de la rotonda que transformarà Can Guitard

A partir del dijous 24 de juliol i fins el dia 10 d’agost, es duran a terme els treballs de construcció d’una rotonda a la carretera de Rubí que dona accés a la deixalleria de Can Casanovas. Per aquest motiu la Generalitat, com a titular de la via, i l’Ajuntament de Terrassa, han autoritzat el tall al trànsit del vial sentit Terrassa centre de la carretera de Rubí (BP-1503) entre el carrer Colom i l’avinguda Tèxtil.

Aquest tall de trànsit no afectarà al transport públic, atès que l'accés i la sortida de la carretera al carrer Colom està garantit, ni el sentit de circulació direcció Rubí. Mentre durin les afectacions, s’ha dissenyat un desviament alternatiu, per l’interior del polígon de Can Parellada i l'avinguda Tèxtil, que hauran de realitzar els vehicles que circulin sentit Terrassa centre.

Tot forma part del procés d'urbanització del polígon industrial de Can Guitard, que transformarà completament un tram de la carretera de Rubí. L'obra completa inclou una transformació important d’1,2 quilòmetres de la carretera de Rubí. Aquesta via, que actualment té un carril per sentit amb carrils segregats per als girs a l’esquerra, passarà a ser una gran avinguda amb dos carrils per banda. El projecte redefineix la carretera com un vial urbà, i per això, preveu la construcció d'aquesta gran rotonda ubicada a la cruïlla amb el carrer dels Horts. Així es millorarà l’accessibilitat a Can Casanovas. Per incrementar la seguretat viària, s’eliminaran tots els girs a l’esquerra, excepte el del polígon sud, que es substituirà per una calçada lateral que desembocarà en una rotonda central.

Pel que fa al carrer dels Horts, en obres des de l'estiu passat, passarà dels 6 metres d’amplada a 18 metres. Es convertirà en una via de gran capacitat que connectarà la carretera de Rubí amb l’interior del polígon de Can Guitard i donarà accés directe al futur sector industrial del Palau Sud, situat a l’altra banda de la riera del Palau.