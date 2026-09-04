El Terrassa FC manté Ferran Ruiz però l'aparta del futbol base: "No tenim dret a rescindir el seu contracte"

El Terrassa FC ha decidit mantenir Ferran Ruiz a la disciplina del primer equip després de conèixer-se la sentència que el condemna a un any de presó per un delicte de distribució de pornografia infantil. En declaracions a aquest diari, el club justifica la decisió al·legant que el marc contractual i federatiu no els permet acomiadar-lo: "Al juny vam dir que la situació del jugador dependria del resultat del cas. La clàusula en qüestió no dóna dret al club a rescindir el contracte en cas de condemna", afirmen fonts de l'entitat egarenca.
Des del club detallen que qualsevol mesura d'aquest tipus "està vinculada a la retirada de la seva llicència federativa si és declarat culpable d'una infracció que comporta aquesta pena". Com que la seva fitxa continua sent vàlida, la direcció ha determinat "no emprendre cap acció legal més enllà del que desitgen les víctimes i han dictaminat els tribunals", recordant que "les dues dones implicades van perdonar els jugadors al jutjat i van sol·licitar l'arxivament del cas".
Apartat de la base i de les visites escolars
Malgrat la seva continuïtat a la plantilla de Segona Federació, el Terrassa FC sí que aplicarà restriccions internes per complir amb la inhabilitació de tres anys per a feines amb menors imposada per la Secció Penal número 5 del Tribunal d’Instància de Las Palmas de Gran Canària.
"D'acord amb la sentència judicial, el jugador no participarà en cap activitat relacionada amb la nostra Futbol Base, ni participarà en les nostres visites escolars previstes", confirmen des de l'entitat. Aquestes mesures s'apliquen de manera immediata, tot i que des de la direcció remarquen que la decisió final resta "pendent d'una revisió completa de la resolució judicial", el text íntegre de la qual encara no tenen.
Un cas que divideix l'afició
La decisió del club arriba en un context de fort malestar entre un sector de la graderia. La incorporació de Ferran Ruiz aquest estiu ja va provocar la signatura d'un manifest de rebuig per part de grups com Mala Raça, Infierno Egarense i Anònims Terrassa pels fets ocorreguts el juny de 2023 quan el futbolista militava al filial del Reial Madrid.
"Si l'han perdonat, és per diners"
Tres mesos més tard, arran de la sentència, als xats de les diferents penyes del Terrassa s’han sentit opinions de tota mena sobre el que calia fer amb el futbolista. Joaquín Leiva, membre del Torrente Colorao, considera que el club i el jugador s’haurien d’explicar en un comunicat. “Si les noies l’han perdonat, ha estat per diners. Això no és perdó. És una altra cosa”. L’aficionat afegeix: “La directiva no hauria fet marxa enrere en cap cas”.