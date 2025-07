Canvi de direcció a les dues banquetes del CN Terrassa

Els dos primers equips del Club Natació Terrassa de bàsquet iniciaran la temporada 2025-2026 amb canvis a les banquetes. En el conjunt femení, que militarà a Copa Catalunya, Pili Bilbao, que entrenava al sub-21 del Montcada i amb una llarga trajectòria en el bàsquet català, substituirà a Vicente Gómez, director tècnic de la secció del club egarenc mentre que, a l’equip masculí que participa en la Primera Catalana, Jordi Sociats ocuparà el lloc de Blai Belbel.

El CN Terrassa femení, finalment, va poder mantenir la categoria tot i classificar-se a l’onzena posició a Copa Catalunya. L’equip egarenc necessitava que algun un conjunt d’àmbit català aconseguir pujar a Lliga 2 i, finalment, va ser el Manresa qui ho va poder assolir. Això va beneficiar a les de Gómez.

Ara, aquest equip inicia una nova temporada amb dues baixes, les de Paula Ramiro, que ha decidit deixar la seva carrera esportiva, i Laia Quintana, que se’n va a estudiar fora de la ciutat. A més, dues jugadores com és el cas de Mireia Canet i Núria Aymamí es recuperen de lesions de llarga durada i no estaran disponibles fins a l’any que ve.

Com a contrapartida, Bilbao podrà comptar amb quatre altes. Es tracta de l’aler Laia Playà, que arriba del CB Olesa, l’escolta i aler Laila Romero, que jugava al Sant Pere de Primera, l’ala-pivot Marina Queralt, del CN Sabadell, i Nora Álvarez, pivot procedent del Barça. D’entrada, el principal objectiu del CN Terrassa a aquesta nova temporada a Copa Catalunya és mantenir la categoria després d’aconseguir-ho la passada.

La nova entrenadora de les terrassenques va ser jugadora del Nàstic de Tarragona i amb el Sabor d’Abans Tortosa va guanyar una lliga espanyola, dues Copes de la Reina i dues lligues catalanes. Després passaria pel Club Bàsquet Manresa, el CB Tortosa i la Unió Esportiva Horta, Com a entrenadora ha format part de la Unió Esportiva Horta, l’AE l’Hospitalet, el Club Bàsquet Montcada i el Club Bàsquet Femení Cerdanyola. L’any 2015 va ser distingida com a Històrica del Bàsquet Català per la Fundació de Bàsquet Català.

L'equip masculí

Pel que fa al conjunt masculí, Sociats és tot un referent a les banquetes del club egarenc i torna a agafar les regnes d’aquest equip que, en principi, com a repte primordial, s’ha fixat estar de mitja taula cap a dalt de la classificació. Dos clàssics de les plantilles de les darreres temporades com Sergi Martín i Pau Monterrubio ha posat el punt final a la seva trajectòria en el món del bàsquet i ho deixen. Pel que fa al capítol d’altes, arriba el base-escolta Pol Miquel, que fins ara militava al BQ Sabadell i puja el pivot del sènior “B” Marcos García.