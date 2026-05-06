El RCG El Prat acull el nou torneig del DP World Tour de golf

Durant quatre jornades, les estrelles del DP World Tour (antic European Tour) de golf, entre les quals hi ha els jugadors més destacats de l’Estat, competiran per convertir-se en el guanyador de l’Estrella Damm Catalunya Championship, primer torneig de l’European Swing.
Els “greens” del Real Club de Golf El Prat seran l’escenari d’aquest torneig de nova creació del DP World Tour, que significarà la sortida del Road to 2031 Ryder Cup, ja que l’edició d’aquell any de la competició per equips més importants del món se celebrarà a Catalunya, al proper resort de Camiral, situat a la localitat gironina de Caldes de Malavella.
El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, va prendre part a la presentació del torneig, que es va celebrar dimarts a les instal·lacions del RCG El Prat juntament amb el president del club amfitrió, Pancho Schröder; el representant del DP World Tour, Miguel Vidaor; i el jugador professional Pablo Larrazábal, guanyador de nou tornejos del DP World Tour.
Les quatre jornades de competició es desenvoluparan entre dijous i diumenge al recorregut rosa del camp, dissenyat pel prestigiós golfista Greg Norman. Es tracta d’un camp força exigent, amb carrers estrets i un gran component estratègic.