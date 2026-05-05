La reedició de la Guia de l’Esport aplega 142 entitats

La Casa de l’Esport ha acollit aquest dimarts la presentació de la tercera edició de la Guia de l’Esport, un recull de tota l’activitat esportiva de la ciutat que s’anirà actualitzant

  • El regidor d’Esports, Alberto Muñoz, en la presentació d’ahir a la Casa de l’Esport -

Publicat el 05 de maig de 2026 a les 18:56

L’any 2003, amb Paco Plaza de regidor d’Esports, Terrassa va elaborar una exhaustiva guia dels clubs i entitats esportives que hi havia llavors a Terrassa, així com dels equipaments esportius on es practicaven les diferents modalitats esportives. Aquesta obra bibliogràfica es va revisar i actualitzar l’any 2015. Ara, més d’una dècada després, el Servei d’Esports de l’Ajuntament ha revisat el text per adaptar-lo a la realitat actual de la ciutat.

La gran novetat d’aquesta tercera edició de la Guia de l’Esport de Terrassa és que no envellirà. A banda de l’edició en paper, l’almanac es pot consultar a través de la web de l’Ajuntament (terrassa.cat/esports), de manera que es podrà posar al dia sempre que hi hagi canvis en alguna entitat.

En les seves 94 pàgines s’hi encabeixen els 143 clubs i entitats esportives que té la ciutat, així com els 148 equipaments, públics i privats, on desenvolupen les seves activitats. En total, a Terrassa s’hi practiquen 63 modalitats esportives. El futbol, el hockey, el pàdel, el tenis, la natació, el bàsquet, l’atletisme i el fitness són els esports més practicats, però la llista continua amb tota mena d’activitats i iniciatives.

El regidor d’Esports, Alberto Muñoz, ha estat aquest dimarts l'encarregat de presentar l’actualització d’aquesta Guia de l’Esport en un acte que s'ha dut a terme a la Casa de l’Esport. “La guia és un reflex del creixement i la transformació que està experimentant l’activitat esportiva a Terrassa. Ens permetrà posar negre sobre blanc les instal·lacions i entitats esportives de la ciutat, amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva i posar en valor el paper de les entitats i els clubs en la promoció de l’activitat física, els valors i la cohesió social”, ha explicat Muñoz davant dels representants de les entitats. “Igual que el Pla Director de l’Esport, aquesta guia ens marcarà el camí a seguir”, ha afegit. 

200 còpies

S’han dut a terme 200 còpies de l'obra, elaborada pel Servei d’Esports de l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats esportives de la ciutat. Estarà disponible a la Casa de l’Esport. Les entitats estan separades entre els set districtes. Hi ha també un llistat del material esportiu que hi ha a l’espai públic, així com un índex de les 142 entitats, amb totes les dades de contacte. L’obra es tanca amb un índex d’entitats i instal·lacions ordenat per esports.

