La reedició de la Guia de l’Esport aplega 142 entitats

L’any 2003, amb Paco Plaza de regidor d’Esports, Terrassa va elaborar una exhaustiva guia dels clubs i entitats esportives que hi havia llavors a Terrassa, així com dels equipaments esportius on es practicaven les diferents modalitats esportives. Aquesta obra bibliogràfica es va revisar i actualitzar l’any 2015. Ara, més d’una dècada després, el Servei d’Esports de l’Ajuntament ha revisat el text per adaptar-lo a la realitat actual de la ciutat.
La gran novetat d’aquesta tercera edició de la Guia de l’Esport de Terrassa és que no envellirà. A banda de l’edició en paper, l’almanac es pot consultar a través de la web de l’Ajuntament (terrassa.cat/esports), de manera que es podrà posar al dia sempre que hi hagi canvis en alguna entitat.
En les seves 94 pàgines s’hi encabeixen els 143 clubs i entitats esportives que té la ciutat, així com els 148 equipaments, públics i privats, on desenvolupen les seves activitats. En total, a Terrassa s’hi practiquen 63 modalitats esportives. El futbol, el hockey, el pàdel, el tenis, la natació, el bàsquet, l’atletisme i el fitness són els esports més practicats, però la llista continua amb tota mena d’activitats i iniciatives.
El regidor d’Esports, Alberto Muñoz, ha estat aquest dimarts l'encarregat de presentar l’actualització d’aquesta Guia de l’Esport en un acte que s'ha dut a terme a la Casa de l’Esport. “La guia és un reflex del creixement i la transformació que està experimentant l’activitat esportiva a Terrassa. Ens permetrà posar negre sobre blanc les instal·lacions i entitats esportives de la ciutat, amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva i posar en valor el paper de les entitats i els clubs en la promoció de l’activitat física, els valors i la cohesió social”, ha explicat Muñoz davant dels representants de les entitats. “Igual que el Pla Director de l’Esport, aquesta guia ens marcarà el camí a seguir”, ha afegit.
200 còpies
S’han dut a terme 200 còpies de l'obra, elaborada pel Servei d’Esports de l’Ajuntament en col·laboració amb les entitats esportives de la ciutat. Estarà disponible a la Casa de l’Esport. Les entitats estan separades entre els set districtes. Hi ha també un llistat del material esportiu que hi ha a l’espai públic, així com un índex de les 142 entitats, amb totes les dades de contacte. L’obra es tanca amb un índex d’entitats i instal·lacions ordenat per esports.