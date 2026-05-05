Mercè Paloma rep la Medalla d'Honor de la Ciutat: "Sempre he anat a contracorrent, m'han agradat els reptes"

El saló de plens s'ha abillat de gala aquest dimarts per lliurar la Medalla d’Honor de la Ciutat a la figurinista i dissenyadora de vestuari Mercè Paloma (Terrassa, 1964). El consistori li ha atorgat la seva màxima distinció per una trajectòria artística excepcional que l’ha convertit en “una de les nostres ambaixadores més potents”.
El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, encarregat d’imposar-li la medalla, ha explicat que l’egarenca relliga a la perfecció la història tèxtil local amb el brillant present audiovisual: “És el reconeixement de tota una ciutat a la teva mirada lúcida i generosa; gràcies per portar el nom de Terrassa a cada plató i fer-nos sentir l’orgull de ser una ciutat de cinema”.
La glossa ha anat càrrec de la periodista Magdalena Oliver, amiga de l’homenatjada des de fa 40 anys, quan van coincidir a l’aula de teatre de la Universitat Autònoma. Oliver ha repassat un currículum inabastable que inclou 97 muntatges teatrals, 17 pel·lícules, 30 òperes, 25 vestuaris per a dansa i 22 sèries de televisió. La periodista ha definit Paloma com “una corredora de fons, perseverant i constant, sempre fidel a ella mateixa” i ha lloat la seva capacitat creativa, assegurant que “no es conforma amb l’evident”, sinó que “viatja de manera lliure i intuïtiva entre la gran quantitat de referents que té”. Ha recordat que “la Mercè ha treballat al costat dels millors i no és casualitat; la seva visió dramatúrgica del vestuari ha deixat una petjada inesborrable” . Oliver ha destacat dissenys atrevits com el colorit de “La llibreria”, una “Carmen” amb guàrdies civils o l’”Il Trovatore” inspirat en Goya.
La seva faceta més íntima
Paloma atresora sis Premis Gaudí i diverses nominacions als Goya per la seva capacitat de crear universos propis a través del vestuari. En el seu discurs, però, ha preferit rememorar els seus orígens més íntims. La passió per l’ofici va néixer a la botiga de teixits de la seva àvia, on l’avi li feia tocar i endevinar els materials des de ben petita. “Jo vaig anar agafant inconscientment una passió pels teixits”, ha confessat. Amb 13 anys ja anava a fires de mostres i desfilades.
Tot i la reticència inicial de la seva mare, Paloma va apostar per la història de l’art i el disseny de moda. Al llarg dels anys ha treballat amb grans referents com Sergi Belbel o Calixto Bieito, de qui va aprendre dramatúrgia i a llegir els textos, sense oblidar professors, amics, ajudants i altres companys. “Ha estat la història de la meva vida: sempre he anat a contracorrent, m’han agradat els reptes”, ha dit la creadora, de 62 anys, davant de la sala plena.
Paloma ha volgut fer un agraïment especial a les moltes botigues de Terrassa que sovint li han deixat material i l’han ajudat a tirar endavant projectes. També ha fet una menció molt especial al seu germà, que la va ajudar a cosir el vestuari de la seva tesina quan l’excés de pes de la roba li impedia moure-la tota sola. L’acte s'ha tancat amb una gran ovació.