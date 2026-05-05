Cristian García: “Esperava complir l’objectiu abans”

Finalment, i després d’endossar un inapel·lable 4 a 0 a un dels equips més en forma del tram final de la lliga de la Tercera Federació, l’Europa “B”, el San Cristóbal va assegurar-se la seva presència a la categoria una temporada més. En aquesta ocasió, i a diferència de l’any passat, els de Cristian García han assolit el seu objectiu de sempre, la permanència, a manca d’una jornada per a la conclusió de la fase regular de la competició.
“Esperava complir l’objectiu algunes jornades abans, per a no haver de viure les setmanes que hem viscut d’angoixa”, va assenyalar l’entrenador del conjunt parroquial després del partit i els tres punts que certificaven la salvació del seu equip.
Va recordar que a la primera volta l’equip va arribar a anar setè a la classificació, però, després, “vam tenir una ratxa molt dolenta”. Respecte al triomf contra el filial de l’Europa, va declarar que “estic content perquè l’equip ha competit molt bé. Hem guanyat 4-0 a un equip que ha vingut a competir, Hem treballat molt bé i estic content pels jugadors. Crec que són uns grans guanyadors”.
El tècnic dels egarencs va apuntar que “hem aconseguit el més important, la permanència, que era el primordial” i que un dels hàndicaps ha sigut que l’equip ha encaixat molts gols. “Hi ha coses a millorar”, va dir, i no va voler avançar si continuarà a la banqueta la temporada vinent. “Ja es veurà. És molt aviat ara”.
La passada campanya, el San Cristóbal es va escapar del descens pels pèls. Estava abocat a baixar a Lliga Elit, a causa dels descensos compensats, però el Girona “B” va acabar pujant en els “play-off” d’ascens a Segona Federació i, d’aquesta manera, els parroquials es van salvar.
La temporada 2023-2024, com ha passat enguany, l’equip també va haver d’esperar a la penúltima jornada de lliga per certificar la permanència. Va ser també en el municipal de Ca n’Anglada, davant del Vilassar de Mar, amb un gol salvador del davanter italià Federico Piovaccari, en la darrera acció de l’encontre.
Sis anys a la Tercera Federació
Amb la permanència a la butxaca, el San Cristóbal afrontarà la seva sisena temporada consecutiva a la Tercera Federació, categoria que es va crear l’any 2021. Anteriorment, i després de l’ascens des de Primera Catalana, els parroquials van militar a la llavors anomenada Tercera Divisió durant tres campanyes. L’altra etapa que l’equip de Ca n’Anglada va participar en aquesta divisió va ser les temporades 1987-88 i 1989-89.