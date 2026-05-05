Més freqüències a les línies de bus interurbà

El Govern català ha inclòs les línies d’autobús que connecten Terrassa amb Barcelona i la que enllaça amb Martorell en el seu segon pla de xoc de 21,5 milions d’euros per millorar la xarxa de transport interurbà. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat aquesta setmana la injecció econòmica, dissenyada per descongestionar un total de 94 rutes d’arreu de Catalunya. Un cop aprovada la dotació, la Generalitat preveu reunir-se amb els municipis afectats per detallar les accions d’urgència que s’aplicaran a cada trajecte. Les millores es faran realitat en un termini d’entre 4 i 6 mesos.
Els autobusos interurbans són “una peça fonamental del mapa de mobilitat del país”, segons ha valorat Paneque. La consellera ha remarcat que aquest mitjà de transport ha absorbit l’increment d’usuaris provocat per la crisi de trens iniciada al gener. Des de 2019, l’augment de passatgers ha estat de 20 milions de viatges, una xifra que demostra la importància actual del servei.
Cada dia, una multitud de passatgers agafa el transport públic per anar a estudiar o treballar, però sovint viatgen dempeus o es queden a terra esperant el següent vehicle quan el bus va ple de gom a gom. Per pal·liar aquesta situació, el pla preveu prestar una atenció especial a les línies on es reprodueixen aquestes imatges. La Generalitat també posarà el focus en els serveis que permeten accedir a centres educatius, socials o sanitaris, ja que s’estan produint increments de demanda d’entre el 10% i el 30%, sobretot en els corredors on els usuaris de Rodalies s’han passat al bus.
De fet, el ple de Terrassa ja va aprovar el mes de març un acord de portaveus, impulsat pels partits del govern municipal, per exigir a la Generalitat solucions urgents a la línia exprés e2.2, que connecta amb la Zona Universitària de Barcelona. El 2025, la ruta va registrar 113.179 viatgers, un 14,8% més que l’any anterior. Aquesta saturació, sumada a la que pateix a vegades l’exprés e2.1, ha generat queixes dels usuaris. L’augment de freqüències per atendre l’excés de demanda estava previst, a més, en l’acord de pressupostos de la Generalitat entre el PSC i els Comuns.
Màxim històric de viatgers el 2025
En els últims anys, el transport de viatgers per carretera està experimentant un creixement continuat de la demanda que comporta dificultats de capacitat en diverses línies i de prestació del servei. En termes d’evolució de la demanda, el conjunt del sistema d’autobusos interurbans de la Generalitat de Catalunya ha assolit un màxim històric durant el 2025, amb 90 milions de viatges anuals, un increment del 10% respecte de l’any anterior. En els primers mesos del 2026, s’està mantenint aquesta tendència a l’alça, motiu pel qual es preveuen millores a les quatre demarcacions.
Al Vallès Occidental, les millores a la xarxa d’autobusos també inclouran les línies Cerdanyola - Sant Cugat - Rubí, Barcelona - Sant Cugat o Barcelona - UAB, entre altres.