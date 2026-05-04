La selecció femenina de waterpolo es classifica per a la superfinal de la Copa del Món

La selecció espanyola femenina de waterpolo s’ha classificat per a la superfinal de la Copa del Món que se celebrarà a la ciutat australiana de Sydney a finals del mes de juliol.
L’equip que prepara el terrassenc Jordi Valls disputa aquests dies la fase prèvia de la Copa del Món femenina de waterpolo, que se celebra a la ciutat neerlandesa de Rotterdam. Després d’estrenar-se golejant el Japó per 26 a 10, el combinat que prepara el terrassenc Jordi Valls va guanyar els dos partits que faltaven de la primera fase. Dissabte es va imposar per 17 a 15 a la tanda de penals a la selecció dels Estats Units i diumenge va batre per 15 a 9 a Hongria.
Formen part d’aquesta selecció espanyola la boia terrassenca del Barceloneta Paula Leitón i la jugadora del Natació Paula Prats. Leitón va fer un gol contra Hongria, mentre que Prats en va anotar quatre davant dels Estats Units.
Espanya ha acabat primera del grup “A” amb 8 punts, seguida dels Estats Units amb 7, Hongria amb 3 i el Japó amb zero.
Fins demà dimecres, disputarà el “play-off” per definir les quatre primeres places d’aquesta fase prèvia de la Copa del Món contra les seleccions d’Itàlia, els Estats Units i els Països Baixos. En aquesta darrera selecció hi juga la waterpolista del CN Terrassa Nina Ten Broek.
Jordi Valls, satisfet
El seleccionador espanyol, Jordi Valls, ha expressat la seva satisfacció per la classificació del combinat espanyol. “Estem en un molt bon moment. Estic satisfet per la classificació per a la superfinal de la Copa del Món que jugarem aquest estiu a Sydney, però especialment per les ganes i el compromís d’equip que he vist en totes les nostres jugadores. Ho estan posant tot de la seva part per millorar el sistema i ser cada dia més competitives”.
Pel que fa als rivals que s’ha trobat i es trobarà el combinat espanyol en aquesta Copa del Món, el terrassenc comenta: “Hi ha molta igualtat en el circuit internacional. Cada dia és com un repte nou. Aquesta setmana ens queden dos partits, que ens serviran per continuar creixent”.