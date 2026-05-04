El CN Terrassa tanca la fase regular perdent a casa contra el Rubí

En un duel del tot intranscendent, el CN Terrassa va perdre per la mínima (14-15) a la piscina de l'Àrea Olímpica davant del CN Rubí, que gràcies a aquesta victòria es va classificar vuitè i lluitarà per disputar competició europea.
Els de Sergi Mora tanquen la fase regular en una quarta posició que tenien ja assegurada des de fa dies. Han guanyat 14 partits i n'han perdut 8. Han acabat amb tres punts més que el CN Mataró i dissabte disputaran el primer partit del "play-off" de semifinals de la lliga a la piscina de Sant Sebastià davant del CN Atlètic Barceloneta, que ha cedit una sola derrota en tota la lliga i ha finalitzat primer. El segon partit es disputarà el dissabte 16 de maig a Terrassa. Si calgués un tercer, es jugaria el diumenge 17, de nou a Barcelona.
Els rubinencs necessitaven guanyar i ho van fer. Van imposar-se per 3 a 5 al primer quart, un avantatge que van neutralitzar els egarencs al segon. Es va arribar amb el duel empatat a vuit al descans. A la represa, el CN Rubí va tornar a signar un parcial favorable (2-3) i el quart període va acabar amb empat a quatre, de manera que els visitants es van acabar imposant.
Les semifinals pel títol enfrontaran des d'aquest dissabte també al CN Sabadell amb el CN Barcelona. Els quatre equips que lluitaran per competicions europees són el CN Mataró, el CN Sant Andreu, el Tenerife Echeyde i el CN Rubí. Lluitaran per evitar el descens CN Caballa, CE Mediterrani, CN Catalunya i Club Encinas de Boadilla.