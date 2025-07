El San Cristóbal inicia la seva pretemporada

El primer equip del San Cristóbal iniciar els seus entrenaments de pretemporada aquest dilluns, a partir de les 20 hores. De moment, la plantilla que prepara el tècnic egarenc Cristian García farà sessions de tarda i no disputarà el primer amistós fins al pròxim 10 d’agost, com a local, davant del Som Maresme, l’antic Badalona Futur, que entrena l’extècnic parroquial i artífex de l’ascens, Oliver Ballabriga. Aquest encontre començarà a les 20 hores.

Sis dies més tard, a la mateixa hora i en el mateix escenari, el San Cristóbal disputarà el partit de preparació contra el rival de més categoria, el Sant Andreu, que milita a la Segona Federació. Després jugarà tres encontres a fora, contra Atlètic Sant Just, Vilafranca i UE Vic, i acabarà de nou a casa, contra el Cerdanyola, el 30 d’agost a les 20 hores.

Campanya de socis

“No et baixis del vaixell”. És el lema de la campanya de socis del San Cristóbal de cara a la pròxima temporada. El club parroquial recorda que enguany s’encetarà la vuitena temporada consecutiva a la Tercera Federació, abans Tercera Divisió, una fita història per a l’entitat, que remarca que “és de molt mèrit i única amb els clubs actuals del grup”, i demana als aficionats que es facin socis. La junta directiva que encapçala el president Francesc Manchado ha decidit congelar els preus i es mantindran les tarifes de la passada campanya.

D’aquesta manera, el carnet de soci tindrà un cost de 80 euros per als adults mentre que les persones jubilades pagaran 60 euros. El carnet especial tindrà un preu de 150 euros. També hi haurà unes tarifes especials per a penyistes, amb un cost de 60 euros i un per al futbol base, també amb aquest cost i que inclou dos carnets de soci. Les altes i les renovacions es podran fer, de dilluns a divendres, a les oficines del club situades en el municipal de Ca n’Anglada, en una franja entre les 17.30 i les 20.30 hores.

El club ha pensat en “una campanya per animar a tots els socis i abonats a renovar el seu carnet i poder arribar a més gent aficionada al futbol i a l’esport que puguin venir a col·laborar amb la nostra entitat” i amb el seu lema han buscat “remarcar que, independentment de les categories esportives, el club ha d’estar sempre per sobre de tot i necessitarà sempre el màxim suport i col·laboració possible per poder continuar creixent”.