Deu anys del “metro” que ha canviat la mobilitat a la ciutat

Fa deu anys, Terrassa vivia un moment clau en la seva connexió ferroviària: es posaven en funcionament les tres estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Vallparadís Universitat, Terrassa Estació del Nord i Terrassa Nacions Unides, que completaven el perllongament de la línia cap al nord de la ciutat. El nou tram, de 4 quilòmetres, prolongava la línia més enllà de Terrassa Rambla fins a Can Roca, obrint una nova porta d’entrada i sortida per als trens i els seus passatgers.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en destaca l’impacte: “La posada en servei de les tres noves estacions va suposar una autèntica revolució en la cobertura del servei ferroviari a la ciutat. Només en el primer any, el nombre de viatgers va créixer un 50%, passant de 2,2 a 3,35 milions. El creixement ha estat continu fins a arribar als quasi 6 milions de viatgers anuals el 2024. És a dir quasi triplica el nombre de viatgers”.

Ballart també remarca el paper de la xarxa com a “metro intern”, especialment en la connexió entre Nacions Unides, Vallparadís Universitat i Terrassa Rambla, i aprofita per reivindicar les infraestructures pendents: “El gran impacte que tenen les estacions ferroviàries, tant en la connexió de Terrassa amb les ciutats de l’entorn com en la mobilitat interna, fa prioritari impulsar les propostes de construcció de les noves estacions de Terrassa Oest, a la R4 de Rodalies, i de Terrassa Sud, a Ferrocarrils —totes dues reclamades a la Generalitat i a l’Estat—, així com aconseguir un tracte més just per a Terrassa en la política tarifària, aprofitant la propera remodelació de les tarifes de la T-Mobilitat”.

El projecte de perllongament dels FGC va suposar una inversió de 401 milions d’euros i va incloure també la construcció d’un dipòsit amb capacitat per a vuit combois, així com la reurbanització de diversos àmbits de la ciutat afectats per l’execució dels treballs, com el Parc de Vallparadís, la Rambla d’Ègara, el parc del Nord i l’entorn de Can Roca. Les noves estacions no només van apropar els barris al centre i van millorar la connexió amb Barcelona, sinó que van redefinir la mobilitat de milers de persones.

L’acte d’inauguració de les noves estacions, després de 12 anys d’obres, va tenir lloc un dia abans de l’inici del servei, amb gran expectació i ‘selfies’ del públic amb els assistents en acabar. Hi van ser el llavors president de la Generalitat, Artur Mas; el conseller Santi Vila; el president d’FGC entre 2011 i 2018 Enric Ticó; i l’alcalde Jordi Ballart. Les previsions s’han superat: la xarxa a Terrassa suma 6 milions de desplaçaments anuals, mig milió més del previst, i ha aportat 3,4 milions de nous trajectes al metro del Vallès. Mas va subratllar que la infraestructura demostrava que “quan tenim els instruments, som un país capaç de fer les coses molt bé”.

Ildefons Argemí, membre del Club Ferroviari de Terrassa, sostè que “el perllongament ha estat una de les grans notícies ferroviàries a Terrassa dels últims anys, potser la més rellevant des de 1996, quan es va posar en marxa el denominat Metro del Vallès, amb la creació de la línia S1 entre Terrassa i Barcelona, que va suposar un tren cada 12 minuts”. Argemí destaca que “hem passat d’una única estació en una punta de Terrassa a un metro intern que connecta tota la ciutat amb un tren soterrani que genera mínimes molèsties i, com a transport col·lectiu elèctric, és molt eficient pel nombre de passatgers i el consum d’energia”.

Terrassa Rambla, el rovell de l’ou

Fins al perllongament, Terrassa Rambla havia estat l’única estació d’FGC al nucli urbà, primer a l’aire lliure i després soterrada. Era el principal punt de sortida cap a Barcelona. Molts recorden l’antiga estació oberta, amb les vies paral·leles a la Rambla i els passos a nivell. Als anys 80, el soterrament del traçat va transformar l’entorn urbà. Però l’edifici original es va enderrocar el 1988. Terrassa Rambla registrava una demanda anual de 2,2 milions de viatges el 2014 i 1,98 milions el 2015 amb el perllongament en funcionament a partir de juliol. La xifra s’enfila als 2,089 milions aquest 2025.

Segons dades facilitades per FGC, en l’últim registre, Les Fonts registra 534.101 viatges anuals; Rambla, 2,089 milions; Vallparadís Universitat, 1,58 milions; Terrassa Estació del Nord, 1,06 milions; i Nacions Unides, 776.203. L’any del perllongament, el 2015, les xifres van ser: Les Fonts, 379.936; Terrassa Rambla, 1,98 milions; Vallparadís Universitat, 337.781; Estació del Nord, 202.671; i Nacions Unides, 154.891.

“Els primers mesos érem pocs a final de línia i ara s’omple”

El perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Terrassa ha transformat la mobilitat de molts veïns. “Sí que me’n recordo de la inauguració, i tant. La vaig estar esperant perquè ja tenia el pis aquí i no venia gaire perquè l’estació encara no estava feta. A mi m’ha anat genial, i com a mi, a molta altra gent. Els primers mesos arribàvem aquí sis o set persones, i ara és estrany veure el tren poc ple”, explicava Benjamín Estacio a la sortida de l’estació Terrassa Nacions Unides.

En Màrius, que feia temps pel seu tren, coincidia: “L’utilitzo sempre per anar a treballar. És pràctic, ràpid i no has de preocupar-te per aparcar”.

Un altre usuari, Adel Zaid, originari de Dubai però veí de Terrassa, afegia: “Sempre que vaig amb temps cap a la feina, agafo els Catalans, que són del millor que hi ha. No faig servir la Renfe, només els Ferrocarrils”. Tot i això, feia una petició: “Seria possible que, en lloc de cada vint minuts, n’hi hagués un cada menys? Que fos com un metro a Terrassa, perquè moltes vegades els trens van plens i hem d’anar tot el trajecte drets”.10 anys del “metro” que ha canviat la mobilitat a la ciutat

Finalment, la Júlia, estudiant, va destacar: “Em va molt millor baixar a l’Autònoma durant el curs. No vull ni imaginar com se m’allargaria el viatge sense els Ferrocarrils al costat de casa”.

No hi ha dubte que les tres noves estacions de Ferrocarrils, que ja fa una dècada que acompanyen el dia a dia dels terrassencs, han contribuït a millorar de manera notable la mobilitat amb transport públic a la ciutat. També han reforçat la connexió amb altres punts del Vallès i l’àrea metropolitana, alhora que han potenciat la intermodalitat a l’estació de Terrassa Estació del Nord, gràcies a l’enllaç amb Rodalies.

Els “serrells” a solventar

Tot i això, entre els usuaris consultats, persisteixen alguns entrebancs perquè els Ferrocarrils es consolidin plenament com el veritable “metro” de Terrassa. Els principals són la freqüència de pas dels trens i el cost del bitllet senzill, actualment de 3,65 euros, un preu considerat elevat per aquells que no disposen d’abonaments i només fan ús del servei de forma esporàdica.

Aquestes limitacions són, segons els usuaris amb els que ha parlat el Diari, els grans punts febles de la xarxa. Reclamen intervals més curts entre combois i una política tarifària més accessible, que afavoreixi un ús més habitual, còmode i assequible del transport públic a la ciutat. El perllongament ha propiciat un augment del 134,1 % de viatges en comparació amb el 2014, l’any anterior a l’obertura de les tres noves estacions.

Com t'afavoreix el perllongament?

Teresa Carreira: “Vinc de les Fonts, és diví fer el trajecte amb tren”

Teresa Carreira, veïna de Terrassa i usuària habitual dels FGC, arribava ahir al migdia a l’estació de Terrassa Nacions Unides procedent de Les Fonts quan va aturar-se per parlar amb el Diari. “Va molt bé poder pujar fins aquí dalt amb Ferrocarrils, com si fos un metro. És diví”, explicava amb un somriure. “Recordo que la van obrir fa uns anys... deu ja? Jo soc veïna i m’hi desplaço sovint, la veritat és que ho han posat molt fàcil, m’és molt còmode”.

Teresa Carreira, veïna de Terrassa



Margarida Augé: “Em queda més a prop de casa del meu fill”

La Margarida Augé estava a punt d’agafar el tren cap a Barcelona després de visitar el seu fill, i caminava amb pressa per no perdre’l, tot i que en sortia un cada pocs minuts. “Tinc el meu fill que viu aquí a Terrassa i sempre vinc amb Ferrocarrils fins a Nacions Unides perquè em queda més a prop de casa seva”, explicava mentre consultava l’horari al rellotge de l’andana. “M’alegro molt, molt, que fessin aquestes estacions noves”, comentava.

Margarida Augé, veïna de Terrassa



Diego Rincón: "“Faig servir els Ferrocarrils per moure’m per Terrassa”

En Diego portava un cotxet amb un nadó i explicava: “Sobretot faig servir els Ferrocarrils per moure’m per Terrassa, però també em van molt bé quan he de baixar a Barcelona a treballar”. Va afegir: “No sabia que s’havien inaugurat fa deu anys, però a mi em sembla molt pràctic”. Tant ell com altres usuaris valoraven positivament el servei i coincidien que estaria bé tenir més freqüència, tot i que l’actual està ben considerada, sobretot pels viatges a Barcelona.

Diego Rincón, veí de Terrassa



Jessica Ramírez: “Agafo els FGC per tot, sempre dins de la ciutat”

Una altra veïna de Terrassa, Jessica Ramírez, explicava que fa servir els Ferrocarrils gairebé per a tot, especialment dins de la ciutat. “Els agafo per anar a treballar, per anar a buscar el cotxe, que el deixo a les afores... Com a veïna de Terrassa no podria estar més contenta”, comentava. “Et permet moure’t ràpidament per la ciutat sense dependre del trànsit, i això m’estalvia molt de temps cada dia”, va afegir en una conversa des de l’estació Terrassa Nacions Unides.