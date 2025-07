La portera Paulina Carrizo jugarà al CD Terrassa

El CD Terrassa ha incorporat a la portera argentina Paulina Carrizo de cara a la pròxima temporada. El nou reforç del conjunt femení del club de les Pedritxes que milita a la Divisió d'Honor té una llarga trajectòria internacional i ha defensat les porteries de clubs destacats com l’HGC d’Holanda o el River Plate de Buenos Aires, entre altres.

A més, la portera argentina va estar convocada amb la selecció absoluta femenina de l'Argentina durant la preparació per als Jocs Olímpics de Tòquio de l'any 2020. El nou reforç del CD Terrassa s’ha especialitzat en la formació de nous porters i porteres i també destaca per altres activitats fora del hockey, com cantautora, periodista esportiva i productora executiva.