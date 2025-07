L’estafa del fals web de Taigua afecta prop de 50 persones des del mes d’abril

L’estafa detectada fa uns dies per Taigua, l’empresa municipal d’aigües de Terrassa, a través d’un web fals que simula tràmits oficials, ja ha afectat un total de 44 persones des del passat mes d’abril. Així ho ha confirmat l’Ajuntament de Terrassa, que ha detallat que les víctimes han pagat 34,50 euros a través del domini fraudulent www.cambiotitular.com, pensant que feien correctament un canvi de titularitat del servei.

El cas va sortir a la llum el passat 16 de juliol, quan diverses persones es van presentar a les oficines de Taigua a la plaça Jaume Jover preguntant per l’estat dels seus tràmits. L’empresa va comprovar que no tenia constància de cap gestió pendent i que, en realitat, els usuaris havien estat redirigits a una pàgina fraudulenta que imitava la seva imatge corporativa.

Segons les dades facilitades pel consistori, la progressió de casos ha anat en augment: 2 usuaris al mes d’abril, 10 al maig, 14 al juny i 18 durant aquest juliol. Tot i això, només dues persones han contactat directament amb Taigua per preguntar pel seu tràmit, fet que evidencia que pot haver-hi més afectats que encara no són conscients de l’estafa.

Des de Taigua es recorda que qualsevol gestió electrònica amb l’empresa només es pot fer a través del web oficial www.taigua.cat, on es troba l’oficina virtual i la seu electrònica. L’empresa insisteix que no cal pagar cap import per fer un canvi de titularitat, i que en cap cas es demanen dades bancàries per aquesta via.

El frau consisteix en un anunci que apareix com a primer resultat a cercadors com Google quan s’hi escriu “canvi titular Taigua”. El web simula ser una consultoria, utilitza el logotip i disseny corporatiu de Taigua i ofereix fer el tràmit a canvi del pagament, tot sol·licitant dades personals i bancàries.

Taigua i l’Ajuntament de Terrassa ja van anunciar que presentarien denúncia als Mossos d’Esquadra, així com una comunicació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Segons han informat fonts municipals, la denúncia es formalitzarà aquest mateix dilluns.