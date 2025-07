El Centre d’Esplai Bonaire estrena seu després de tres anys de provisionalitat

Després de més de tres dècades al recinte de l’Institut Escola Pere Viver i diversos anys en situació de provisionalitat, el Centre d’Esplai Bonaire ha estrenat nova seu al barri del Pla de Bon Aire. Les obres de reforma, impulsades per l’Ajuntament de Terrassa amb una inversió de 40.891 euros, es van enllestir el passat 27 de juny i han permès adequar l’espai perquè l’entitat hi pugui desenvolupar amb garanties la seva tasca de lleure i educació amb infants, joves i famílies.

Aquest dilluns, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat per la regidora del Districte 5, Patricia Reche, i el director de l’esplai, German Abad, ha visitat les instal·lacions, situades al número 323 de la carretera de Matadepera. El nou local compta amb una superfície interior de 224,95 m² i una zona exterior de 876,93 m², i s’ha adaptat per complir la normativa vigent i ampliar la seva funcionalitat.

Entre les actuacions principals hi ha la construcció d’una nova escala metàl·lica amb barana per accedir al pati, l’adequació de la sortida d’emergència i diverses tasques de reparació, neteja i pintura. Aquestes millores permeten que l’espai estigui obert a nous usos per part d’altres col·lectius i entitats del municipi, reforçant així l’oferta d’equipaments cívics al barri. Des de l’entitat, la valoració és molt positiva. “Estem molt il·lusionats de poder anunciar que, finalment, disposem d’un espai digne, adaptat i segur per continuar desenvolupant la nostra tasca educativa i comunitària amb infants, joves i famílies del barri i de tota Terrassa”, ha expressat l’equip de l’esplai en un comunicat.

La nova seu arriba després d’un llarg procés de reivindicació i recerca d’un espai alternatiu. El 2021, l’escola Pere Viver va iniciar unes obres d’ampliació que van afectar l’espai utilitzat per l’esplai, instal·lat des de feia més de trenta anys en una antiga caseta del conserge. Aquella situació de provisionalitat va derivar en una crida pública per trobar una nova ubicació, que finalment s’ha concretat amb la cessió d’aquest equipament per part del consistori.

El nou local permetrà ampliar les activitats de l’esplai durant tot l’any. “Guanyem en espai, accessibilitat i comoditat, fet que ens permetrà ampliar les nostres propostes educatives, culturals i de lleure”, ha assegurat l’entitat. A més, subratllen que aquesta nova etapa suposa també “un reconeixement a la tasca que portem fent des de fa dècades al barri i a la ciutat”.

Per celebrar l’obertura, el Centre d’Esplai Bonaire ha organitzat una festa d’inauguració el dissabte 4 d’octubre, de 16 a 19 h, amb inflables, música, activitats infantils, berenar, sortejos i altres sorpreses. L’esdeveniment està obert a tota la ciutadania.