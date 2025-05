El Vallparadís perd la final contra el KC Barcelona

El pavelló municipal de Sant Llorenç va acollir les finals nacionals de la Lliga Catalana de korfbal 2024-2025. A Primera Divisió, el conjunt terrassenc del Club Korfbal Vallparadís, entrenat per Miquel Àngel Tobaruela, va perdre la final per dues cistelles de diferència (19-21) davant del Korfbal Club Barcelona i es va proclamar subcampió de la competició.

La final va ser una reedició de la de l’any passat. Una vegada més, la igualtat entre ambdós conjunts va ser manifesta durant tot el partit, amb alternances en el marcador, però sense que cap dels dos obrís una escletxa superior als tres punts.

En un darrer quart d’infart, els barcelonins, entrenats per Enric Delgado, van aconseguir fer forat i es van endur el seu tercer títol de lliga consecutiu. Tant el Barcelona com el Vallparadís han aconseguit, a més, la classificació directa per a la Champions League de la temporada vinent.

Pel que fa a les altres dues categories, van finalitzar amb sengles victòries locals. El Sant Llorenç Korfbal Club es va imposar per 21 a 18 al Platja d’Aro KC en la final del Top “A”. Pel que fa al Top “B”, el CK Vacarisses es va adjudicar el títol en batre el KC Barcelona “B” per 28 a 26.