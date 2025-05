Bernat Serrán radiografia 41 promeses de l’atletisme local

En les darreres dues dècades, l’historiador de l’atletisme egarenc, Bernat Serrán ha publicat quatre obres sobre la realitat de l’atletisme terrassenc. Són fruit d'hores i hores d'investigació exhaustiva i d'una tasca de fondista, tot i que ell era velocista. El darrer, “Somnis Olímpics”, va veure la llum dimarts a la sala d’actes de la Biblioteca Central. En una sala plena de gom a gom, Serrán va parlar sobre l’obra al costat del periodista Josep Cadalso i de l’exvicepresident de les federacions catalana i espanyola d’atletisme, Josep Maria Antentas. La seva filla Elia va amenitzar la vetllada amb un parell de peces, "My way" i "We Are the Champions".

Bernat Serrán Jiménez, nascut fa 74 anys a Frigiliana, un poblet de la província de Màlaga, va arribar amb només 6 anys a Monistrol de Montserrat. Des del 1970 viu a Terrassa. Casat i amb tres fills, s’ha dedicat professionalment al magisteri. La seva altra gran passió ha estat sempre l’atletisme. Als 21 anys va començar a córrer al Club Atletisme Terrassa. Va ser recordista de Terrassa en la prova de salt de llargada i subcampió de Catalunya en el relleu 4x100. El 1979 va fundar el Club Atletisme Ègara, que l’any 1984 es va fusionar amb el CA Terrassa per fundar una Unió Atlètica Terrassa que l’any passat va fer 40 anys. Serrán en va ser el primer president, del 1984 al 1989. Va seguir vinculat al món de l’atletisme com a jutge. Arran dels Jocs Olímpics de Barcelona va sorgir la dèria per deixar constància escrita de la història de l’atletisme terrassenc. El 2006 va publicar “L’atletisme a Terrassa (1914-2005)”, el 2014 “85 anys de marxa atlètica a Terrassa (1930-2015)”, el 2021 “Atletes de Terrassa” i enguany “Somnis olímpics”.

Parlant de somnis, Serrán va desvetllar-ne dos. “El primer és que algun dels atletes que surten al meu llibre pugui participar en uns Jocs Olímpics. I el segon és que Terrassa tingui una pista d’atletisme en condicions, on els atletes puguin entrenar-se amb el material adequat i un gimnàs en condicions”. Totes dues van despertar l’ovació dels assistents.

En aquesta obra, Serrán posa el focus en 41 atletes joves de la ciutat. D’edats compreses entre els 13 i els 23 anys. El denominador comú de les seves aspiracions és arribar a ser olímpics, un fet que només dos marxadors (Josep Ribas a Roma 1960 i Cristina Montesinos a París 2024) han aconseguit fins ara. Gens casualment, la portada de “Somnis Olímpics” és per la gran estrella de l’atletisme local, un Àlex Pintado que està esmicolant tots els rècords en els 1.500 metres. Pintado, que es recupera d’una lesió, no es va voler perdre l’esdeveniment i el va seguir des de primera fila, acompanyat pel seu pare, l’exatleta Ricard Pintado, que va aconseguir arrancar-li la promesa que si algun dels 41 atletes del llibre arriba a ser olímpic, farà un cinquè llibre.

“Somnis olímpics” s’estructura en un pròleg a càrrec de Josep Cadalso, les 41 biografies, un espai pels entrenadors, els “grans oblidats” de la història de l’atletisme i una taula de les actuals plusmarques terrassenques, tot amb les seves corresponents fotografies. Després de dos intensos anys de feina i documentació, l’obra ha vist la llum. Va destacar l’autor l’enorme ajuda rebuda per part dels mateixos atletes i el seu entorn.