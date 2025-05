Haurem d'esperar per veure funcionar la font de la plaça de l'Aigua

Fa poc més d'un mes, explicàvem que l'Ajuntament començava el procés per enllestir i posar en funcionament diverses fonts de la ciutat, acabades les restriccions per la sequera. Aquest matí, la font de la plaça de l'Aigua ha deixat d'estar seca. Per un moment, podíem imaginar que la font recuperaria el seu estat normal, amb rajos d'aigua sortint dels seus canons de forma vertical. Operaris que treballaven amb la font afirmaven estar en procés de neteja, revisió de control de la legionel·la, i fent proves de funcionament de la bomba de la font, mentre l'omplien.

L`aigua brotant per les tuberies de la font

Nebridi Aróztegui

Acabades les proves, s'ha determinat que la bomba encara no funciona correctament, fet que provoca que la font s'hagi de tornar a buidar i reparar per recuperar els rajos d'aigua. A la plaça 1 de maig també s'hi han de fer tasques de reparació, i la dels jardins de la Casa Alegre només està pendent de vistiplau per tornar a funcionar amb normalitat. Serà aleshores la imatge de la tornada a la normalitat després d’anys amb limitacions de l’ús de l’aigua i d’un març històric pel que fa a la pluja.