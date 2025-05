Ballart fa balanç de mig mandat alertant sobre el perill de "col·lapse" als serveis pel creixement de la ciutat

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha fet balanç aquest dimecres de la primera meitat del mandat i dels sis anys des que el seu projecte polític, Tot per Terrassa (TxT), va accedir "contra pronòstic" al govern local el 2019. En un acte a la nova seu de TxT, Ballart ha afirmat que el 81,86% de les actuacions previstes al Pla de Mandat 2023-2027 ja estan en marxa.

Ballart ha reconegut que "hi ha hagut moments d'eufòria i també de dificultats", però ha mostrat la convicció que "hem vingut per quedar-nos", recalcant que el seu govern ha posat "les persones al centre" de l'acció política.

Entre els reptes de futur, Ballart ha destacat la importància de trobar un equilibri en el creixement de la ciutat, que ja supera els 233.000 habitants. "És un debat que tenim obert i que estem estudiant amb una comissió tècnica, molt vinculat a la revisió del POUM", ha assenyalat. "Ens preocupa el creixement de la ciutat, com també preocupa a altres alcaldes de municipis grans de Catalunya", ha afegit.

Segons l'alcalde, serveis bàsics com els sanitaris i educatius han de créixer al mateix ritme que la població: "És cert que tenim por al col·lapse, perquè els ciutadans han de tenir els serveis que es mereixen". En aquest sentit, ha remarcat que "cal veure fins quan estem disposats a assumir l’increment de població si volem garantir la qualitat de vida dels terrassencs i construir una ciutat moderna, equitativa, diversa i cohesionada".

Un altre dels reptes serà la sostenibilitat. En aquest sentit, Ballart ha recordat que Terrassa ha adoptat la nova àrea de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que és una exigència europea a les poblacions de més de 50.000 habitants.

L'alcalde no ha descartat impulsar un segon ple de mobilitat per assolir grans consensos sobre infraestructures que depenen d'altres administracions, com la Ronda Nord, la gratuïtat del peatge de les Fonts o la inclusió de Terrassa a la zona tarifària 2. També ha expressat la necessitat que la mobilitat no es converteixi en una moneda de canvi partidista.

A l'espera d'una reunió amb el president Illa

El govern de Terrassa espera poder reunir-se amb la Generalitat al juliol o al setembre per abordar tots aquests temes pendents en què l’executiu català ha de moure fitxa com les grans infraestructures. Ballart ha dit que la relació amb el govern català és “bona”, però ha recordat que han demanat diversos cops una reunió encara pendent amb el president Salvador Illa com a tercera ciutat de Catalunya.

Gestió de ciutat

Pel que fa altres qüestions de la gestió del dia a dia, Ballart ha detallat les inversions en la millora d’asfalts, amb 6,6 milions d’euros invertits i la renovació de més de 137.000 metres quadrats. A final de mandat, les actuacions als paviments hauran cobert un total de 235.000 metres quadrats amb una inversió de 14,5 milions d’euros.

També ha avançat la pròxima construcció de la residència i centre de dia de Sant Pere Nord, que començarà a l'estiu.

Altres projectes importants són el nou centre d'Ampans a Sant Llorenç i el d'AVAN al carrer de Sant Francesc.

En urbanisme, ha posat l'accent en la reurbanització de la Rambleta del Pare Alegre, que renovarà l'entrada sud de la ciutat i la transformarà del tot amb una gran rotonda, més habitatge i zones verdes. I en cultura, ha fet èmfasi en el nou centre d'arts a la Masia de Ca n'Anglada o la construcció dels nous platós al Parc Audivisual de Catalunya, que faran que Terrassa sigui la ciutat amb l'espai de rodatge més gran de l'àmbit estatal.

També ha recordat que s'han mantingut ferms per poder propiciar la reactivació per part de la Generalitat del projecte de l'Institut Escola Sala i Badrinas; i perquè es tirin endavant equipaments importants en l'àrea de salut com nous CAPs i un nou CUAP, "que tot i que ja va tard, representarà una millora importantíssima a la ciutat i per la vida de molts terrassencs".

Ballart ha reblat que "cal defensar més que mai una Terrassa valenta, plural, diversa i solidària, i protegir les institucions dels discursos d'odi" pel que fa l'irrupció de Vox a la política municipal.

El trencament amb Esquerra i la dimissió de Balcells

Jordi Ballart ha subratllat que el partit que lidera el govern local té "una vocació clara de ciutat". Així mateix, ha assegurat que el govern de TxT i Junts es manté estable malgrat la sortida d’ERC a l'octubre de 2024, i ha ressaltat la lleialtat entre socis i la voluntat de diàleg amb l’oposició. Tot i això, ha retret la manca de cordó sanitari de l'oposició contra l’extrema dreta en moments clau com els pressupostos.

"Hem rebut cops i hem sentit decepcions, també n'hem causat sense voler, però sempre ens hem reformat, hem traballat amb l'únic objectiu de la nostra gent i la nostra ciutat", ha conclòs.

Ha admès que la dimissió de Maise Balcells, que era número 2 a la candidatura municipalista als comicis i tenia un paper destacat al govern, va ser un moment complicat.

Els reptes imprevistos

Entre els episodis que s’han escapat de les previsions durant els 6 anys de govern de Tot per Terrassa a la ciutat, hi ha la Covid, la gran onada de calor de l’estiu de 2019, la sequera i l’apagada general d’aquest 2025. En tots els casos, Ballart ha valorat positivament la reacció del seu govern, que va ser la primera ciutat a enviar mascaretes a les llars el 2020 i que va obrir piscines com a refugis climàtics un any abans, així com els esforços per implementar mesures durant el període de sequera. Ballart ha afirmat que, si el seu partit hagués tingut una direcció nacional, segurament haurien gestionat les crisis d'una altra manera, mentre que van poder actuar amb "plena llibertat" pensant només en Terrassa.

De cara el 2027, Ballart ha expressat el seu compromís amb la ciutat, però ha explicat que és aviat per decidir qui encapçalarà la candidatura.