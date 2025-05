Reimaginant el món de la mà d’infants i joves

L’Eseiaat ha estat aquest dimecres l’epicentre de la imaginació i dels projectes tecnològics infantils i juvenils. El Mercat de Tecnologia del Vallès, organitzat per la UPC a Terrassa, conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa (CESIRE), comptava tradicionalment amb conferències i tallers de divulgació científica. Enguany, però, també hi ha sumat el desenvolupament de la Fira FAIG al seu espai, dinamitzant la jornada i aplegant 500 estudiants de 13 escoles i instituts de la comarca.

El propòsit d’aquest programa FAIG és que l’alumnat doni resposta a reptes i desafiaments socials del planeta, mitjançant projectes d’indagació interdisciplinaris, i utilitzant la fabricació digital com a recurs. “Són experiències d’aprenentatge que tenen molt sentit personal i social. Són sempre projectes vinculats a problemes humans que són a tot arreu. És clau per reimaginar i millorar el nostre entorn”, explicava la directora del CESIRE, Elisabet Aznar.

Per fer-ho possible, els centres participants del programa disposen d’una dotació d’equipaments “maker” per a crear el seu propi laboratori de fabricació digital personalitzat. Precisament, el que presentaven les escoles durant la jornada, eren projectes duts a terme amb aquests equipaments tals com impressores 3D, talladores làser, brodadores digitals o components d’electrònica o de robòtica.

Els alumnes de l’Institut Torre del Palau, per exemple, van exposar sis gàdgets per fer la vida més fàcil, com un dispensador automàtic de menjar de gats, una màquina de reg intel·ligent, un parell de robots que mesuren temperatura i moviment, o un cotxe d’hidrogen. L’IE Feixes, per la seva banda, va connectar tecnologia i música, dissenyant instruments per acompanyar cançons. L’IE Pere Viver, va apostar per un projecte contra la desforestació marina de la posidònia, per mitjà d’unes llavors envoltades de nutrients i fertilitzants.

Alguns dels invents tecnològics de l`Institut Santa Eulàlia



Despertant l’esperit científic

A part de descobrir aquests projectes, els estudiants podien posar-se a prova amb diversos tallers tecnològics i científics, com la fabricació de “Bouncy balls” o pilotes que reboten, o un taller de llamps i alta tensió. L’Eseiaat també ha ofert tres conferències pels més encuriosits. “S’ha de conèixer l’enginyeria, i la millor manera de fer-ho és de primera mà, vivint-la. Convidem l’alumnat per a que vegin que això és casa seva, i que és de la seva talla i els encaixa”, apuntava la sotsdirectora de Promoció Institucional de l’Eseiaat, Núria Salán.

Els estudiants de la mateixa universitat també eren protagonistes divulgadors. Els membres del programa INSPIRE han acostat els seus projectes als més joves. Així, infants de primària i secundària han pogut veure en primera persona com joves estudiants poden desenvolupar el monoplaça elèctric d’UPCeCoRacing, la motocicleta elèctrica de competició de l’equip MotoSpirit, o el ròver marcià Gaia d’UPC Space Program. “Confiem en poder veure aquests infants a l’Escola aviat”, deia Salán.