Espanya reprèn diumenge la Pro League a Bèlgica

Una vegada han acabat les competicions de clubs, les seleccions centren tota l’atenció en el món del hockey. En el decurs d’aquest mes de juny, les seleccions espanyoles disputaran la segona meitat de la Pro League. El combinat masculí s’estrenarà diumenge, mentre que el femení debutarà dimecres vinent.
La selecció masculina disputarà un total de vuit partits en només 15 dies. Entre aquest diumenge i el diumenge 21, el combinat que prepara Max Caldas s’enfrontarà dues vegades al Pakistan i dues més a la selecció amfitriona, Bèlgica. El primer partit arribarà demà a les 15.30 hores contra el Pakistan. Dimarts a les 21 hores, el rival serà Bèlgica. L’equip tornarà a jugar el cap de setmana vinent: el dissabte 20 a les 15.30 amb el Pakistan i el diumenge 21 a les 14 hores contra Bèlgica.
Amb només un dia de descans, els de Caldas es desplaçaran fins a la capital alemanya, on disputaran els quatre darrers partits de la competició. El dimarts 23 a les 17.30, Espanya s’enfrontarà a l’Argentina. Dos dies més tard, el dijous 25 a les 20.30 hores, el rival serà la selecció amfitriona, Alemanya. El divendres 26 a les 17.30, nou partit davant dels argentins i el diumenge 28 de juny a les 12.30 hores, un Alemanya-Espanya per tancar la competició.
Setens amb només 5 punts
Després d’haver disputat els vuit primers partits de la competició, la selecció espanyola ocupa la setena posició d’entre els nou conjunts participants. Ha sumat només cinc punts, amb una victòria, un empat (amb posterior victòria a la tanda de “shoot-outs” i sis derrotes.
Pel que fa als quatre rivals dels espanyols, el Pakistan és cuer encara sense puntuar, mentre que Bèlgica lidera la classificació amb 22, sense cap derrota. L’Argentina és tercera amb 17 punts i Alemanya sisena amb nou punts, només un més que els espanyols.
Els internacionals prepararan la Copa del Món que es disputarà del 15 al 30 d’agost entre Amstelveen (Països Baixos) i Wavre (Bèlgica).
Nou egarencs a la llista de convocats
La llista de Max Caldas inclou nou terrassencs: Marc Vizcaino, Jordi Bonastre, Pepe Cunill, Marc Recasens, Pol Cabré, Marc Miralles, Xavi Gispert, Edu de Ignació i Pere Amat. La completen Luis Calzado, Andreas Rafí, Álex Alonso, Guille Fortuño, Rafa Vilallonga, Iñaki Zaldua, Bruno Font, Rafa Revilla, Borja Lacalle, Jose Basterra, Pablo Manuel Román, Joaquín Menini, Nicolás Álvarez, Marc Reyné i Nacho Cobos.