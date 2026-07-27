Medalla de plata per a la selecció femenina de waterpolo a la World Cup Final

La selecció espanyola femenina de waterpolo que prepara el tècnic egarenc Jordi Valls va caure per 13 a 9 amb els Estats Units i es va penjar la medalla de plata en la World Cup Final celebrada a la localitat australiana de Sidney. El conjunt nord-americà, amb una estel·lar, Emily Ausmus, autora de sis dels gols del seu equip, van anar sempre per davant en el marcador i van sentenciar en el darrer quart, en què Espanya no va poder aconseguir cap diana. La boia terrassenca Paula Leitón va sumar una nova medalla al seu palmarès.
Els inicis del primer quart van ser força igualats, sense que ningú pogués batre a la portera contrària. Rachel Gazzaniga en superioritat, va avançar els Estats Units, però Ari Ruiz, amb una gran vaselina, va obtenir l'empat. De seguida, tanmateix, Rachel Fattal i Ausmus, van ampliar el marcador per a les nord-americanes amb el 3 a 1. Carlota Peñalver, que la pròxima temporada jugarà al CN Terrassa, va retallar diferències per a les de Valls, però va replicar Ausmus amb el 4 a 2. Poc abans del final d'aquest període, Paula Camus va establir el 4 a 3.
De nou, en el segon quart, als dos equips els va costar marcar en els primers minuts. Elena Ruiz, de penal, va empatar, però va contestar l'equip rival, també de penal, amb un llançament transformat per Ryan Neushul. Ausmus va fer el 5 a 4 i Camus va tornar a retallar distàncies per a la selecció espanyola. Abans de la conclusió d'aquest quart, Ausmus va assolir el 7 a 5 amb què es va arribar al descans.
En el tercer quart, Alba Muñoz va marcar el 7 a 6, però de nou van replicar les nord-americanes amb un gol de Jenna Flynn. Les de Valls van saber reaccionar i van aconseguir empatar a vuit gols, amb les dianes d'Ari Ruiz i Elena Ruiz, si bé els Estats Units van tornar a la càrrega i van situar l'11 a 8, amb dos gols d'Ausmus i un de Fattal. Abans de la conclusió d'aquest tercer quart, Nona Pérez va fer l'11 a 9 per a Espanya.
El darrer quart va ser per a les campiones, que amb un parcial de 2 a 0 van sentenciar la final. Jordan Raney, amb dos gols, va assegurar la medalla d'or per al seu equip davant d'un combinat espanyola que ho va intentar, però que es va trobar un mur infranquejable a davant, amb una defensa sòlida i que no va deixar cap escletxa.