La Casa Alegre de Sagrera rebrà prop de 88.000 euros per adequar un dels seus espais de magatzem

La Casa Alegre de Sagrera rebrà una subvenció de 87.760 euros de la Diputació de Barcelona per impulsar la reparació i adequació del magatzem nord de l'edifici. L'actuació forma part del Programa sectorial de millora i reforma dels equipaments culturals locals 2026, dotat amb 15 milions d'euros per modernitzar espais culturals arreu de la demarcació. En el cas de Terrassa, els recursos es destinaran al projecte executiu de reparació i adequació d'aquest espai del museu, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de conservació i funcionament.
La inversió s'emmarca en una convocatòria que al Vallès Occidental mobilitzarà 1.536.610 euros per actuar en 35 equipaments culturals de 20 municipis i dues entitats municipals descentralitzades. Entre d'altres, a Sant Cugat del Vallès, el Teatre-Auditori rebrà 163.150 euros per renovar els sistemes d'il·luminació, so i control audiovisual amb tecnologia digital més sostenible. A Rubí, es destinaran 80.030 euros a millorar la climatització i renovar el pati de butaques del Teatre Municipal La Sala, mentre que Castellbisbal obtindrà 74.720 euros per reforçar l'accessibilitat, l'aïllament tèrmic i la seguretat del Centre Cultural Els Costals. També hi haurà actuacions al Casal de Cultura de Matadepera (44.800 euros), al Casal Cultural d'Ullastrell (74.280 euros), amb millores estructurals, d'accessibilitat i d'eficiència energètica, i a la Biblioteca El Castell de Vacarisses, que rebrà 71.530 euros per substituir el sistema de climatització per una bomba de calor aerotèrmica.
A escala provincial, el programa permetrà executar 972 actuacions en 407 equipaments culturals, entre teatres, auditoris, biblioteques, museus, arxius i centres culturals municipals. Les intervencions se centraran principalment en la remodelació d'espais, la renovació de sistemes de climatització, la millora de l'accessibilitat i la reparació de patologies estructurals dels edificis.
Segons destaca el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez Val, aquesta línia d'ajuts s'emmarca en el pla de mandat Cultura 311+ i pretén reforçar el dret d'accés a la cultura mitjançant uns equipaments "accessibles, segurs, sostenibles i adaptats a les necessitats d’uns territoris diversos, afavorint així una activitat cultural més inclusiva i generadora de comunitat".
La convocatòria s'ha dissenyat a partir d'una diagnosi elaborada per la Diputació entre els anys 2024 i 2025 sobre l'estat dels equipaments culturals municipals, que va identificar les principals necessitats de conservació, rehabilitació i modernització dels espais. Aquesta edició ha rebut sol·licituds de 235 ajuntaments i tres entitats municipals descentralitzades, que representen el 76% dels municipis de la demarcació i més del 90% de la població, sense comptar Barcelona.