El Festival TNT convida Terrassa a jugar amb l’art

El Festival Terrassa Noves Tendències (TNT) tornarà del 24 al 26 de setembre amb una dinovena edició que fa del joc el seu fil conductor i reforça com mai la seva presència als carrers de la ciutat. La cita reunirà 18 propostes d’arts vives i nous formats, cinc estrenes i dos espectacles internacionals, en una edició que combina teatres, espais singulars i places amb l’objectiu d’acostar la creació contemporània a nous públics.
La programació s'ha presentat aquest dimarts al matí a la Sala Cúpula del Teatre Principal. El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador, ha assegurat que el consistori vol “un TNT més obert, més compartit, més arrelat al territori”, perquè la ciutadania “no només assisteixi” al festival, sinó que “el senti com a seu”. Salvador ha destacat que enguany s’han programat “sis espectacles gratuïts al carrer, la xifra més alta de la història del festival”, una aposta que busca treure les arts vives dels teatres i portar-les a nous espais i barris.
Aquest esperit també es reflecteix en el cartell de l’edició, presidit pel lema “Prohibit no jugar”. La directora del festival, Marion Betriu, ha explicat que la imatge parteix dels tradicionals senyals de prohibició per capgirar-ne el significat i convertir-los “en una invitació”. Per a ella, “jugar” és una manera d’”inventar-se un món nou, desafiar la lògica existent i imaginar altres realitats”, una idea que travessa tota la programació.
Un festival polièdric
Una de les novetats és la creació de “TNT a les places”, un paraigua que agrupa les sis propostes gratuïtes a l’espai públic. Entre elles hi ha el retorn de La Chachi amb “Taranto Aleatorio”, que trasllada el flamenc contemporani als carrers; “Oxímoron”, de l’exfutbolista colombià Checho Tamayo, una peça participativa que connecta art i esport; “Granotes al cel, aigua a la terra”, de Banda Esfèrica, un ritual col·lectiu inspirat en la sequera; “Kms of Resistance”, del creador marroquí Mehdi Dakan, centrat en la respiració compartida; la preestrena de “La Vía Láctea”, de Maria Garcia Vera, i la instal·lació musical i lumínica “La luz del lobo no pesa”, de Pere Jou i Aurora Bauzà, que transformarà el parc de Vallparadís.
Més enllà de l’espai públic, el TNT tornarà a desplegar-se pels teatres i altres escenaris singulars amb un programa que combina dansa, performance i nous llenguatges escènics. El Teatre Alegria acollirà les estrenes d’”Angelical”, de María Jurado; “Impossible imaginar res”, d’Atresbandes, i “Clap & Slap”, una proposta dels artistes Agnietė Lisičkinaitė i Igor Shugaleev que posa en diàleg dues mirades marcades per la guerra d’Ucraïna.
Al Teatre Principal també es presentaran peces com “El discurso”, de Rosa Romero; “Zero”, de Manuel Rodríguez, i “(cau)”, de Quim Bigas. La programació es completarà amb “Volvamos al baile”, d’Inka Romaní, que recupera una dansa preservada durant el franquisme; “Everafter”, de laSADCUM, sobre la hiperconnexió i l’univers digital; “I was told not to make eye contact with Tom Cruise”, d’Elena Carvajal; els processos oberts de suPreema i Adrià Sánchez Campo, i la proposta familiar “El laberinto se mueve”, de Macarena Recuerda.
Entrades i abonaments ja disponibles
Les entrades per a la dinovena edició del Festival Terrassa Noves Tendències (TNT) ja es poden adquirir a través del web del certamen, una novetat respecte a altres anys, quan la venda s’obria al setembre. Durant la presentació, Joan Salvador ha destacat que això permet al públic planificar amb més antelació. L’organització manté dues modalitats d’abonament: un de cinc espectacles per 50 euros i un altre de vuit espectacles per 65 euros. A més, les entrades individuals tenen descomptes de fins al 50% i els joves de 18 anys hi podran accedir gratuïtament, amb l’objectiu d’arribar a nous públics.
Marion Betriu repeteix a la direcció
Marion Betriu continuarà al capdavant del certamen d’arts vives i nous formats. De fet, ha estat l’única aspirant presentada al procés de licitació obert al març passat per l’Ajuntament per cobrir el servei de direcció artística de l’esdeveniment, amb un pressupost base de 132.858 euros. L’administració municipal informava de la necessitat de la contractació, doncs els seus recursos humans no disposaven de mitjans per dur a terme aquesta funció, raó per la qual s’havia de recórrer a una empresa externa. Al consistori no existia personal “amb els coneixements artístics especialitzats en creació híbrida”, disciplina que caracteritza el TNT “i que el dota de projecció nacional i internacional”.
Els projectes havien de fer una diagnosi de la situació actual de l’escena híbrida a Catalunya per poder identificar tendències, reptes i oportunitats, “i situar el TNT com a agent actiu tant en l’ecosistema cultural català com en l’àmbit estatal i internacional”. Els candidats havien de definir objectius i línies estratègiques per avaluar, entre altres aspectes, la seva coherència, la seva alineació amb les polítiques culturals i “la capacitat del festival per generar impacte cultural, social i professional tant a la ciutat de Terrassa com en el conjunt del sector de les arts escèniques contemporànies”.
La proposta havia de contenir una descripció de programació, amb el tipus de companyies, els formats de les peces, les procedències i les activitats complementàries. Les línies d’acció havien de tenir en compte el foment del festival, l’ampliació del públic local en les funcions, l’afavoriment de la participació ciutadana, l’establiment de vincles amb entitats i col·lectius locals i la presència del certamen “als diferents barris i espais urbans”. L’oferta de la licitadora va ser de 129.228 euros, a distribuir en quatre exercicis: 2026, 2027, 2028 i 2029. Mentrestant, l’Ajuntament manté obert el concurs per al contracte del servei de premsa, comunicació externa i gestió de les xarxes socials.