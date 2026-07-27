Berta Abellan va ser segona a Anglesey, però continua de líder al Mundial de Trial

Berta Abellan va ser segona a les dues curses de la prova del Mundial de Trial femení i continua liderant la classificació. La pilota terrassenca va sumar un total de 70 punts i només la va superar la italiana Andrea Sofia Rabino, de l'equip Beta, que es va imposar a les dues jornades i va sumar un total de 80 punts. La tercera posició va ser per a la també italiana Alessia Bacchetta, de l'equip GasGas, que va sumar un total de 53 punts entre les dues proves.\r\n\r\nAbellan es manté com a líder a la classificació, amb 296 punts, onze més que la seva perseguidora, Rabino, que és segona amb 285 punts. Molt allunyada de les dues primeres classificades està la britànica Alice Minta, de l'equip Beta, que suma 196 punts. La pròxima cita del TrialGP Women serà el cap de setmana del 29 i 30 d'agost, en una prova que se celebrarà a la localitat francesa de Cahors. Posteriorment, del 4 al 6 de setembre, serà el torn dels Països Baixos, amb la prova a la localitat de Zelhem i, abans de la celebració Trial de les Nacions, a Arteixo (Galícia), es disputarà la cursa a la localitat Pobladura de las Regueras, a El Bierzo.\r\n