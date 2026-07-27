Cinc jugadores terrassenques incloses a la llista per al Mundial de hockey

Cinc jugadores terrassenques formaran part de l'equip que participarà en el Mundial de hockey que es jugarà del 15 al 30 d'agost i que organitzen de forma conjunta Bèlgica i els Països Baixos. El seleccionador Carlos García Cuenca va incloure en la llista de vint jugadores a Clara Pérez i Clara Badia, de l'Atlètic, Sofía Keenan, del Club Egara; Estel Petchamé, del RC Polo; i Marta Segú, del HGC neerlandès.
La resta d'escollides pel tècnic gallec són: Berta Agulló, Constanza Amundson, Blanca Pérez, Candela Mejías, María Tello i Florencia Amundson, del Club de Campo, Xantal Giné i Patricia Álvarez, del RC Polo; Laura Bosch, Berta Serrahima i Laia Vidosa, del Júnior FC, Paula Fernández, del Taburiente; Paula Jiménez i Lucía Jiménez, del Sanse Complutense; i Luciana Molina, de la Real Sociedad.
El combinat femení, que jugarà la primera fase al Belfius Hockey Arena de Bèlgica, estarà integrat en el grup "C", amb la selecció amfitriona, Irlanda i Nova Zelanda com a rivals. El debut serà el mateix 16 d'agost, contra les irlandeses, a partir de les 20.30 hores. El segon encontre serà el 18 d'agost, a la mateixa hora contra Bèlgica, mentre que el darrer compromís de la fase de grups serà el dia 20 d'agost, a les 14 hores, davant de les oceàniques.