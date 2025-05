Festival benèfic del Boxing Club Terrassa contra el càncer infantil

Les instal·lacions del Boxing Club Terrassa van acollir dissabte l’Especial EducaBoxing, un festival benèfic que va servir per recaptar fons per a l’educació del càncer infantil. Hi van prendre part una seixantena de nens i adolescents terrassencs.

L’esdeveniment, que busca promoure valors com la disciplina i la perseverança a través de la boxa, va atraure uns 150 familiars i amics al ring de la Cogullada. Es van recaptar 530 euros, que es destinaran a la investigació del càncer infantil.

Un dels moments estel·lars de la vetllada va ser la sessió d’espàrring que va protagonitzar el jove boxejador del Boxing Club Terrassa Mustafa Chadlioui Jr., que prepara el seu proper repte esportiu, una competició a terres franceses.