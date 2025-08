La continuació en el cicle d’èxits de l’Sferic

L’Sferic, després d’encadenar dos ascensos consecutius, afrontarà la temporada 2025-206 a la Primera Catalana. L’artífex d’aquests dos èxits, el tècnic Cisco Poy, continuarà un any més dirigint al primer equip d’aquesta entitat que mantindrà la base de la darrera campanya. L’equip terrassenc va pujar com a tercer classificat i després dels ascensos d’altres rivals, que li van permetre tenir aquest forat per accedir a una categoria més del bàsquet català.

Tres jugadors han decidit posar el punt final a la seva trajectòria en el món del bàsquet: els alers David Vintró i Benet Valero i l’ala -pivot Anthony Alegria. D’altra banda, l’escolta Xavi Lozano ha marxat al Sant Pere. Com a contrapartida, Poy disposarà de l’escolta Xavi Caballero, que la passada temporada jugava al Sant Pere, i pujaran del sènior “B” el base Miquel Tàssies, l’aler Jan Rico i l’ala-pivot Eric Picazo.

L’entrenador egarenc, amb una llarga carrera a les banquetes del bàsquet local, afrontarà la seva tercera temporada com a màxim responsable del conjunt de la Sagrada Família. Va arribar de l’Esparreguera i, si bé tenia la intenció de plegar del tot, des del club terrassenc el van convèncer per agafar l’equip i ara iniciarà un any més, però a Primera Catalana, sense marcar-se quan arribarà el final del seu camí com a entrenador.

Mantenir la categoria

L’objectiu és intentar mantenir la categoria i, amb onze o dotze victòries, es pot aconseguir, sempre depenent del grup que et toqui”, comenta Poy. Sobre haver aconseguit dos ascensos en dues temporades, l’entrenador terrassenc va assenyalar que “no està gens malament, i més venint d’on veníem”. Poy va recordar que en els darrers anys, les coses no havien anat bé en el club i “a poc a poc, s’ha anat treballant i estic molt content de com han anat les coses”. Tot i això, Poy es manté prudent i assegura que “hem de ser realistes” i aspirar a objectius modestos i que es puguin aconseguir.