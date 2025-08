Prop de 300.000 euros en multes a la zona blava durant el primer semestre de 2025

L'Ajuntament de Terrassa ha ingressat 280.745 euros en concepte de multes relacionades amb la zona blava entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2025. Aquesta xifra, facilitada pel mateix consistori, prové de 8.451 sancions imposades pels diferents incompliments normatius en l’estacionament regulat. Mentre que l’objectiu de la zona blava és afavorir la rotació i facilitar l’estacionament de curta durada, les dades mostren que una part important de la ciutadania encara en fa un ús incorrecte.

La infracció més freqüent, de llarg, ha estat aparcar sense tiquet d’autorització fora de la primera hora de servei, amb 4.453 denúncies i una recaptació de 171.690 €, el 61,11% del total. Si se sumen les sancions per no tenir tiquet dins la primera hora (2.105 multes i 56.360 €), aquestes dues tipologies representen el 77,6% del total de denúncies i el 81,2% dels ingressos. El preu mitjà de cada sanció és de 33,22 €, però cal recordar que si s’ha obtingut tiquet —encara que sigui fora de termini— la denúncia es pot anul·lar per només 10 € a través del web o del mateix parquímetre.

Aquestes dades posen en relleu que la presència de tiquet, tot i possibles errors temporals, protegeix els conductors de sancions més greus. Per contra, l’absència total d’autorització és el principal focus d’infracció. Curiosament, l’incompliment relacionat amb estacionar amb una tarifa de zona incorrecta és pràcticament anecdòtic, amb només una multa en sis mesos.

Les zones més ocupades

Pel que fa a l’estructura tarifària, Terrassa compta amb 1.872 places i quatre tipus de tarifes que varien en funció de la ubicació i la demanda. La Tarifa 1 cobreix l’àrea més cèntrica de la ciutat —delimitada per la rambla d’Ègara, el carrer de Galileu, la carretera de Montcada, el parc de Vallparadís i el passeig de vint-i-dos de juliol— i és la més cara: 5,30 € per dues hores. Aquesta zona també presenta el nivell d’ocupació més alt, amb un 73,52%. És la que concentra més places i mostra una alta rotació, fet que indica una elevada pressió d’aparcament.

La Tarifa 2 engloba barris immediatament posteriors al centre, com Sant Pere, l’Antic Poble de Sant Pere, la zona universitària, Ca n’Aurell i part del barri de Vallparadís. Té un preu de 4,40 € per dues hores i una ocupació mitjana del 66,12%.

En canvi, la Tarifa 3 correspon a zones més perifèriques i puntuals, com parts de la Maurina, Can Palet i l’àrea propera a l’Escola Industrial. Amb un cost de 3,50 € per dues hores, és la més assequible després dels Jutjats, però també la menys utilitzada: l’ocupació mitjana s’ha situat en el 55,30%. Finalment, la Tarifa 4 és exclusiva per a la zona dels Jutjats, amb un preu de 3,35 € per dues hores i la particularitat que permet estacionar fins a quatre hores, a diferència de les altres tarifes que limiten l’estada a dues. L’ocupació mitjana en aquest sector ha estat del 67,62%.

Aquesta estructura tarifària, gestionada per la societat municipal EGARVIA, permet adaptar l’oferta d’estacionament a les necessitats de cada zona. Les àrees més cèntriques, amb tarifes més altes, presenten més rotació i ocupació que les perifèriques, El model pretén, no només regular l’aparcament, sinó que contribueix a ordenar la mobilitat i millorar l’accessibilitat en punts clau de la ciutat.